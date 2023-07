Una triste noticia golpeó este jueves al fútbol chileno. El histórico entrenador nacional, José Sulantay, falleció a los 83 años, lo que generó un verdadero luto en nuestro país.

El periodista Cristián Arcos lamentó la partida del ex entrenador naciona y se tomó un momento para revelar en su cuenta de Twitter una supuesta insólita razón por la que el ex Cobreloa no dirigió a Colo Colo.

“Era el elegido para suceder a Mirko Jozic en Colo Colo. Llegó a la reunión y los dirigentes de entonces lo encontraron flaite por cómo estaba vestido. Mismos dirigentes que quebraron el club. No lo contrataron”, escribió en la red del pajarito.

Sulantay dejó un gran legado en el fútbol chileno | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

Ante esta versión, el ex jugador del Cacique, Jaime Pillo Vera, salió al paso y contó más detalles sobre los hechos y se fue en picada contra el panelista de Los Tenores de ADN Deportes.

“Descarto de plano esa hipótesis. Hay una cosa deportiva que no era del gusto de los dirigentes de ese momento y por eso no llegó a Colo Colo, pero no por las otras cosas porque José era un tipo súper decente y él siempre se mantenía bien afeitadito y bien preparado. No me cuadra”, afirmó en conversación con Bolavip Chile.

“Lo que dice Arcos no tiene nada que ver, yo siempre lo vi bien aseado, limpio y sin ningún problema…Yo he visto entrenadores con buzo, una camisa de vestir y en Europa y nadie les dice nada”, concluyó el ex DT de Curicó Unido y Deportes Iquique.