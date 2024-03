Jaime Valdés sobre presencia de ex jugador de Universidad de Chile en su despedida: "Creo que va a sufrir un poquito en el Monumental"

Jaime Valdés asistió al estadio Monumental para ver el compromiso entre Colo Colo y Godoy Cruz por la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Pajarito se refirió a su despedida que se realizará el 24 de marzo a las 18:00 en el recinto de Macul.

“Espero que haya una buena cantidad de público, va a ser una tarde emocionante, una tarde excepcional como lo dice la canción. Van a venir muchas figuras de todos los tiempos, ídolos de todos los tiempos, Pibe Solari, Lucas Barrios, Iván Zamorano, Marcelo Pablo Barticciotto”, expresó en conversación con Radio ADN.

El referente de los Albos percibe la instancia como algo más que una despedida del fútbol: “Creo que va a ser una fiesta colocolina y no tanto una despedida, ojalá que la gente entienda eso y nos pueda acompañar esa tarde”.

Además se refirió a la presencia de dos Tenores en su despedida. Pajarito aseguró que Jorge Valdivia dirá presente, mientras que la presencia de Jean Beausejour aún no está definida. En el caso exlateral izquierdo con pasado en Colo Colo y Universidad de Chile comprende si decide no asistir.

“Valdivia me confirmó, va a estar. El Bose no he hablado, lo voy a esperar aquí, para ver si nos puede acompañar también, pero obviamente creo que va a sufrir un poquito en el Monumental, así que voy a entender cualquier respuesta de Bose. Él es un tremendo jugador, fue un tremendo aporte en el período que estuvo en nosotros con Colo Colo, una figura a nivel nacional por todo lo que hizo en la Selección”, expresó el exmediocampista.

Jaime Valdés aclara participación de Jean Beausejour en su despedida. La decisión estará en manos del histórico jugador de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Valdés espera que Jean Beausejour participe, pero repite que entiende una eventual respuesta negativa: “Ojalá nos pudiera acompañar, pero entiendo que es un estadio difícil para él”.