En el día de ayer, Diego Rubio anunció que no seguirá su carrera en el Colorado Rapids de la MLS, poniéndole fin a su ciclo con el equipo norteamericano en donde disputó más de 120 compromisos.

Con el anuncio, los hinchas de Colo Colo inmediatamente se entusiasmaron con ver al canterano de los albos vestir la camiseta del Cacique 12 años después de su irrupción, en donde marcó un par de goles y partió rápidamente de los albos.

Uno que se ilusiona con la posible llegada de Rubio al Estadio Monumental es Jaime ‘Pillo’ Vera, histórico ex jugador de Colo Colo quien conversó con Bolavip Chile y le dio dedito para arriba a la llegada del canterano albo.

Vera se la juega por una dupla Rubio-Pizarro. | Foto: Photosport

“Yo creo que es una buena opción, conoce el club, ha sido seleccionado nacional en los últimos años. El nivel, eso sí, no sé cómo estará en este momento, pero no ocupa cupo de extranjero”, dijo el ex albo.

Vera recalca que la formación de Diego Rubio es clave y podría ser un buen elemento en los albos: “Es formado en el club, es importante. Es muy profesional, se cuida y podría ser un muy buen delantero para Colo Colo”.

¿Dupla con Damián Pizarro? Pillo Vera responde en el cierre: “Serían dos delanteros formados en el club y eso tiene otro gusto, el jugador formado en el club es diferente a los que traen de afuera, no vienen como apuesta porque ya conocen al equipo”, remató.

Lo que viene para el Cacique

El Cacique volverá a ver actividad oficial el 7 de noviembre, cuando se ponga al día en el Campeonato Nacional 2023 frente a Magallanes. Antes, disputará una serie de compromisos amistosos ante Huachipato, River Plate de Argentina e Independiente de Avellaneda.

Los números de Diego Rubio en Colo Colo

Diego Rubio registra 10 apariciones con la camiseta de los albos y anotó seis tantos, los cuales se dieron el 2011, año de su irrupción. Desde ahí, el canterano del Cacique ha transitado por Europa y la MLS.