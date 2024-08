Este domingo Colo Colo cerró una semana de ensueño. El Cacique venció por 1-0 a Everton de Viña del Mar con la primera anotación de Javier Correa. Cabe recordar que el martes el cuadro popular clasificó a los cuartos de final de Copa Libertadores.

Y la gran figura en el triunfo ante los Ruleteros por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024 fue el delantero argentino, quien luego de cinco partidos pudo estrenarse ante las redes.

Tras el duelo en el Estadio Sausalito, el ex Estudiantes de La Plata conversó con TNT Sports y dio a conocer sus sensaciones.

“El esfuerzo que hago el día a día, el trabajo de mis compañeros, también ellos lo deseaban tanto como yo. Así que esto me sigue incentivando para seguir trabajando, para saber que vienen cosas importantes por delante”, comenzó diciendo.

Tambipen tuvo palabras para el apoyo del público colocolino: “Agradecerle siempre el cariño a la gente. Cuando llegamos al hotel, cuando fuimos el otro día a Colombia, creo que eso también impulsa para que uno siga trabajando”.

Javier Correa anotó a los 73 minutos con un remate cruzado de zurda. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Su complejo inicio en Colo Colo y lo que se viene

En la instancia, Correa se refirió al complejo arribo que tuvo a Macul, ya en la primera semana sufrió un desgarro.

“Obviamente que hubiese sido diferente si no me he hubiese lesionado, hubiese tenido mucho más rodaje. Pero bueno, el fútbol es así, la vida te planta estas situaciones, tienes que sobreponerte. Pero como te digo, estoy feliz, estoy contento por el grupo que me tocó, por los chicos que me ayudaron bastante bien en el proceso de la lesión y bueno, hoy les pude devolver con goles, que nada, es lo que sé hacer. Obviamente se espera que sigan más y rápidamente hay que dar vuelta a la página de este partido”, expresó.

El artillero de 31 años, adelantó lo que se viene, tanto los cuartos de final de Copa Libertadores contra River Plate como la lucha por el título en el Campeonato Nacional.

“Somos el equipo más grande, tenemos que afrontar todos los partidos como si fuese una final y nos tenemos que mentalizar así, porque después la Copa Libertadores no te perdona. Tenemos que hacer un buen papel en esta, clasificar a la que viene y como te digo, somos el equipo más grande y lo tenemos que representar a Chile en todos los ámbitos”, indicó.

El mensaje para Universidad de Chile

Finalmente y al ser consultado por la pelea del título con Universidad de Chile, el cordobés envió un claro mensaje dirigido al líder del torneo y archirrival del Popular.

“Ellos tienen que hacer su trabajo, nosotros somos muy grandes como para andar fijándonos en lo que hace el otro. Tenemos que hacer bien nuestro papel, nuestro trabajo. Obviamente que nos quedan partidos por completar y bueno, después de ahí veremos”, concluyó Correa.