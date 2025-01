Colo Colo ya arrancó de forma definitiva su pretemporada para este 2025 y una de las grandes figuras que tiene el Cacique en sus filas es el delantero argentino Javier Correa, quien llegó en julio al cuadro popular y fue parte de la obtención de la estrella 34 en el Campeonato Nacional y la Supercopa.

Sus primeros cinco meses en Macul lo han marcado y rápidamente se ha convertido en un embajador del Eterno Campeón en el extranjero, específicamente en Argentina.

Mientras estuvo de vacaciones en su tierra natal, el cordobés dio un par de entrevistas donde dio a conocer la grandeza del campeón del fútbol chileno.

Javier Correa vuelve a sacar la cara por Colo Colo en Argentina

Así lo recalcó recientemente en conversación con el canal de YouTube de Gonzalo Guzmán de G-Box, quienes acompañaron el entrenamiento del goleador de 32 años en medio de sus días de descanso.

“Debe tener como otra cosa mediática, exposición, pero para mí jugar en Colo Colo, obviamente que en Argentina no toman la dimensión de lo que es Colo Colo al otro lado de la cordillera, pero es una locura. Estás todo el día en la tele, y te buscan, te sacan fotos. No se ve el fútbol de este lado, pero no hay que desmerecer, es increíble, las instalaciones y todo“, expuso Correa.

Luego, reveló su gran sueño con los albos, que es nada más que ganar la Copa Libertadores. “Pelear la Libertadores, jugar una final de Libertadores. Estuvimos cerca pero no alcanzó. Me gustaría una final de Libertadores, una final internacional“, expresó.

Javier Correa viajó a la pretemporada de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Javier Correa mira de reojo la Supercopa contra la U

Quien anotó cinco goles en sus primeros meses en Pederero, también se refirió al primer desafío que tendrán este 2025, la Supercopa contra el archirrival Universidad de Chile.

“La Supercopa, nos estamos preparando para eso, falta mucho, obviamente es un objetivo principal. Pero lo principal primero es la pretemporada, meterle bien y el día del partido te tienes que enfocar en el partido, antes no lo puedes vivir porque te mata la ansiedad, te liquida”, adelantó.