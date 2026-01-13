Javier Méndez ya comenzó a vivir sus primeros días como jugador de Colo Colo y no tardó en dejar en claro cuál es su mentalidad para afrontar este nuevo desafío en su carrera. El defensor uruguayo fue presentado en el Estadio Monumental y entregó declaraciones que reflejan convicción, madurez y pleno conocimiento de la exigencia que implica vestir la camiseta del ‘Cacique’.

“Sé que será muy lindo, porque Colo Colo es un equipo grande, que demanda mucha presión y creo que estoy preparado, porque vengo de otro equipo grande, donde asumí esa responsabilidad. Ahora hay que tratar de estar tranquilo, disfrutar con responsabilidad. Ojalá que sea positivo y podamos a lograr los objetivos que nos vayamos trazando”, señaló el zaguero, consciente del contexto al que llega y de las expectativas que existen en torno a su incorporación.

En esa misma línea, el exjugador del ‘Manya’ reveló que su decisión de arribar a Macul fue profundamente conversada con su entorno más cercano: “Sinceramente cuando se me presentó la chance de venir, lo hablé con mi familia y decidimos venir. Sé a dónde vengo, como ustedes dijeron, son clubes similares. Vengo de un equipo grande a otro equipo grande y desde mi humilde lugar, me toca aportar para lograr los objetivos que nos tracemos durante el año”, afirmó.

El ex Peñarol también explicó las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta de Blanco y Negro, pese a que aún tenía contrato vigente en Uruguay. “Allá en Peñarol me quedaba un año, y cuando surgió la oportunidad, el desafío era lindo. Sabía a lo que venía. Soy un jugador que no le gusta perder, que siempre está a disposición de los compañeros y del equipo”, comentó, dejando clara su vocación competitiva.

Además, se refirió a su primer contacto con el cuerpo técnico albo y al rol que espera cumplir dentro del plantel: “Hablé con el DT y me recibió de buena manera. Seguramente él me pedirá cosas, y yo estoy a disposición”, sostuvo, mostrando apertura y compromiso con las decisiones del entrenador.

Méndez incluso sorprendió al contar detalles de su formación futbolística y su versatilidad en la cancha: “Cuando yo era pequeño jugaba de volante, y después por una lesión de mi compañero, pasé atrás. Mientras esté para ayudar al equipo, bienvenido sea”, explicó, dejando abierta la posibilidad de adaptarse a distintas funciones según lo requiera el equipo.

Con este discurso, Javier Méndez no solo confirma su entusiasmo por este nuevo paso profesional, sino que también comienza a ganarse el respeto del hincha albo con palabras que transmiten humildad, responsabilidad y una clara ambición por aportar a los objetivos de Colo Colo en la temporada 2026.

DATOS CLAVE