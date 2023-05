Jean Beausejour explota en contra de Colo Colo tras buscar la vuelta de Óscar Opazo: "¿Por qué no fueron a buscarlo antes para la renovación?”

Colo Colo piensa en su importante desafío que tiene por Copa Libertadores ante Boca Juniors y además, tiene los ojos puestos en lo que será el mercado de pases, en el que los ‘Albos’ ya comienzan a gestionar el regreso de un viejo conocido: Óscar Opazo.

Sobre esto, el ex jugador Jean Beausejour tomó la palabra en Radio ADN para manifestarse a lo que sería este posible retorno del ‘Torta’ a Colo Colo, en la que dejó una importante reflexión haciendo énfasis en las decisiones del ‘Cacique’.

“La pregunta que yo me hago es sobre este esfuerzo económico de tiempo que está haciendo Colo Colo, agregando los seis meses sin el ‘Torta’ Opazo, que eso lo sintió tu equipo y si eso lo llevamos a esos números económicos con la devaluación que tuvo el equipo ¿Por qué no fueron a buscarlo antes para la renovación?”, comenzó señalando Beausejour.

Siguiendo en la línea de sus dichos, el ‘Bose’ confiesa que no está en contra de la vuelta de Opazo a Colo Colo, pero si que no entiende que el esfuerzo que hoy realizan por el jugador, no lo hayan hecho cuando era parte del plantel.

Óscar Opazo podría retornar a Colo Colo | Foto: Photosport

“La verdad no lo entiendo, me cuesta entender el por qué hoy día mismo haces el esfuerzo en repatriarlo, lo cual está espectacular, porque ha tenido buenos momentos en Colo Colo, pero por qué no hiciste eso antes”, complementó.

Finalmente, Beausejour explicó que en Colo Colo hubo un dejo importante sobre la renovación de Óscar Opazo en su momento, en donde incluso el jugador confesó que los ‘Albos’ tenían la preferencia para poder dialogar y así seguir siendo parte del plantel.

“Es entendible cuando un jugador cumple ciclos en los equipos, pero cuando esto pasa de forma natural, las dos partes salen a relatar eso. Acá siempre se entendió de que había una intención tanto del jugador como del club de seguir contando con sus servicios”, cerró.