Damián Pizarro tiene camiseta de titular indiscutido en Colo Colo, pero no ha podido traducir la confianza que le dieron y el buen juego que suele mostrar con goles, lo más importante para un jugador en la posición del canterano del Cacique.

Con dos goles en 17 partidos oficiales, poco a poco comienzan a aparecer detractores de la titularidad del joven valor albo, pero, pese a todo, Jean Beausejour sigue creyendo en el jugador más exportable que hoy por hoy tiene Colo Colo.

“La competencia finalmente al jugador lo termina movilizando, a veces uno se revela ante ciertas cosas que son difíciles. Yo creo que está en esa etapa, tengo exactamente la misma opinión de Damián Pizarro desde que empezó a jugar y mostrar su potencial”, dijo sobre Pizarro en Los Tenores de ADN.

Pizarro convirtió de penal hace unas semanas ante O’Higgins. | Foto: Photosport

Eso sí, Bose muestra su preocupación por un aspecto clave que no es anotar goles: “Él va hacer goles, eso no me preocupa. Lo que me preocupa o pongo me pongo en alerta es por errores que comete y vuelve a cometer como con las asociaciones, a la toma de decisiones cuando gira versus apoyarse, estar en dos o un toque y poner de frente -valga la redundancia- al que viene de frente y generar un movimiento en vez de hacer todo él con el balón”.

“Cuando veo esas situaciones repetitivas, porque él tiene la capacidad de ir a chocar y ganar, pero se solucionaría si descarga y va al espacio… cuando veo que ese error lo comete en los últimos dos partidos, alguien tiene que decirle algo”, complementó.

Este sábado, Damián Pizarro tendrá una nueva oportunidad para inflar redes cuando el Cacique reciba en el Estadio Monumental a Huachipato en un compromiso que asoma como clave para mantenerse en la lucha por el torneo.