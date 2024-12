Damián Pizarro tuvo su tan ansiado debut con la camiseta de Udinese de Italia. El ex Colo Colo ingresó en el minuto 75 en la derrota por 2 a 0 ante Inter de Milán, en un encuentro válido por los octavos de final de la Copa Italia.

El novel atacante chileno no pudo demostrar todo su talento en la reducida cantidad de minutos que le dio el técnico Kosta Runjaic. Sumado a esto, el mediocampo del Udinese se vio bastante débil y poco colaborativo con la zona ofensiva, razón por la que el delantero que viene de anotar con La Roja Sub-20 no se exhibió del todo.

Ahora, Pizarro deberá dar vuelta la página y enfocarse en lo que será el duelo ante Fiorentina, donde podría tener su tan ansiado debut en la Serie A.

El certero consejo de Mauricio Pinilla a Damián Pizarro en Italia

No obstante, Mauricio Pinilla habló en el programa ESPN F360 desde su experiencia para analizar el presente del joven atacante chileno y le hizo una recomendación de cara a su futuro.

“Yo lo digo desde mi experiencia, yo creo que le haría muy, muy bien a Damián Pizarro firmar por un Sassuolo o un Palermo”, aseveró el ex goleador de la Selección Chilena.

Habrá que ver si Pizarro continuará o no en Udinese | FOTO: Udinese

Recordar que ambas escuadras actualmente se encuentra en la Serie B de Italia y están luchando por ascender a la Serie A.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Fiorentina versus Udinese?

Udinese jugará el próximo lunes 23 de diciembre a las 14:30 horas de Chile con la Fiorentina. Dicho encuentro, podría ser el primero del atacante nacional por la Serie A.