Jorge Almirón disparó con todo tras la derrota de Colo Colo ante Magallanes en la final ida de la zona centro-sur por la Copa Chile 2024. El Cacique fue goleado por 3-0 por la Academia y el técnico argentino se lanzó contra las decisiones del árbitro Nicolás Gamboa.

Tras el cotejo en el Estadio Fiscal de Talca, el DT trasandino asistió a conferencia de prensa donde comenzó analizando lo que fue esta dura caída, después de 14 partidos sin saber de derrotas.

“La verdad que el partido está muy claro. El rival aprovechó las que tuvo de inicio, lo hizo bien, fue un partido muy serio. Hizo tres goles, golpeó en un momento importante y bueno, después el segundo tiempo fue parejo, pero ya no lo pudimos descontar. La verdad que no hay excusa, el análisis fue más para hacia adentro”, comenzó diciendo Almirón.

Jorge Almirón no quedó nada conforme con el arbitraje de la final ida entre Magallanes y Colo Colo. (Foto: José Robles/Photosport)

El penal que le generó dudas a todo Colo Colo

Luego, dio a conocer su análisis de la polémica jugada que terminó en cobro penal para los Carabeleros, a los 19 minutos del primer tiempo.

“Obviamente no hay VAR. En esta situación, cuando vi el penal, ya sabíamos que era eso. Me di cuenta de la deseperación que tuvo para cobrar penal. Cuando va manejando los partidos de esa manera te va sacando”, señaló por la decisión de Gamboa.

Jorge Almirón le dio con todo a Nicolás Gamboa

Seguido, el ex estratega de Boca Juniors se adentró a realizar una dura crítica contra el colegiado de 36 años.

“Se puede llegar a ver como excusa, pero ya nos tocó a este árbitro antes. Árbitro muy malo, muy nervioso. No está capacitado para dirigir en Primera División. Me parece que hay manera de manejar algunas cosas. Más en el fútbol. Y estás perdiendo por 3-0, la expulsión no tiene sentido”, expresó Almirón respecto a la tarjeta roja que recibió el defensa Ramiro González en los 78′.

“Hay cosas que hay que manejar en el partido. Y bueno, no sé si tiene experiencia, o no, pero no estaba capacitado para dirigir partidos en Primera División. No está capacitado”, completó el DT de 53 años.