Arturo Vidal sufrió una lesión en el de tríceps sural izquierdo. Según reportes, el King estaba prácticamente descartado para el Superclásico que Colo Colo jugará ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

No obstante, la situación puede cambiar y Jorge Almirón entrega esperanza a los hinchas al actualizar la condición actual del mediocampista de 36 años. “Ustedes lo conocen mucho más a lo largo de los años a Arturo. No lo podemos frenar. Lo quiero frenar y no puedo”, señaló en diálogo con Cooperativa Deportes.

El DT reportó que vio bien al volante en la práctica de este lunes: “Se está recuperando muy bien, hoy entrenó de manera no normal, pero sí se fue integrando a los trabajos del equipo. Hoy se trabajó bastante fuerte e hizo el 60-70 por ciento del trabajo y lo hizo muy bien”.

Almirón deja abierta la opción para que el King juegue ante la U, aquello si se va sintiendo mejor durante la semana: “Tenemos varios días todavía. Si él se siente cómodo, se siente bien, la molestia ya la abandona y se lo quita de la cabeza, seguramente el sábado pueda estar”.

Arturo Vidal podría llegar al Superclásico (Foto: Photosport)

Junto con el optimista mensaje respecto a la presencia de Vidal en el Superclásico, también se refirió a tenerlo en el desafío de octavos de final de la Copa Libertadores: “Tenemos varios días todavía, hoy es lunes (…) Si llega el sábado, con Junior seguramente va a estar”.

Colo Colo visitará a Universidad de Chile este sábado 10 de agosto a las 15:00 en el Estadio Nacional.