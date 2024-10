Colo Colo sufrió más de la cuenta para quedarse con el triunfo ante el Audax Italiano. Con goles de Palacios y Falcón, los albos lograron revertir el marcador en el Monumental y quedarse con los valiosos tres puntos que les permiten seguir soñando con el título.

Jorge Almirón sí pudo decir presente en este encuentro pese a la expulsión que sufrió ante Universidad Católica, donde tuvo su minuto de furia tras ver la cartulina roja por parte de José Cabero.

Si bien aún se desconoce cuántas fechas recibirá de castigo el DT colocolino, Almirón se mostró arrepentido por su actuar en el encuentro ante los “Cruzados”, realizando una feroz autocrítica.

“Yo le digo a mis jugadores siempre que cada acción tiene una consecuencia. Le pido disculpas a José Cabero porque el arbitraje estuvo bien“, partió diciendo el DT de Colo Colo.

“No me puedo pasar porque es un equipo muy grande y porque perjudico al equipo. Yo me equivoqué. Acataré las consecuencias. Ojalá no sean tan drásticos y trataré de no hacerlo más”, declaró Jorge Almirón a los micrófonos de TNT Sports.

Los próximos rivales de Colo Colo tras vencer a Audax

Luego de este triunfo sobre Audax Italiano, Colo Colo dejará la localía y viajará hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato el próximo domingo 13 de octubre, a contar de las 12:00 horas.

Posteriormente, el miércoles 16, viajará también hasta el Nicolás Chahuán Nazar para enfrentar a Unión La Calera, a contar de las 19:00 horas.