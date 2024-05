Este lunes se vivió una jornada movida en Colo Colo. Ya que mientras el primer equipo se prepara para una “final” contra Cerro Porteño por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2024, el directorio de Blanco y Negro tuvo una reunión clave.

La cita fue durante la tarde en la Casa Alba, donde se confirmó que el joven delantero Damián Pizarro debe partir al Udinese de Italia luego de haber sido vendido a inicios de año, sin posibilidad de extender el préstamo hasta diciembre.

Tras aquello, el entrenador Jorge Almirón fue entrevistado por el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde le puso una tarea a ByN para cubrir el puesto que dejará el novel goleador.

Jorge Almirón se empieza a despedir de Damián Pizarro en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El llamado de Jorge Almirón para reforzar a Colo Colo

“Yo creo que sí, el equipo tendría que reforzarse”, comenzó diciendo el técnico argentino ante la consulta.

Seguido, comentó que por el momento no tienen nombres en específicos para reforzar al equipo en el mercado de invierno.

No, la verdad que no (…) No hay nombres todavía, porque el mercado ahora es muy grande, es muy atractivo. Hay muchos con posibilidades de ir a Europa. Hay que elegir bien y traer jugadores por traer no lo veo bien, porque tengo chicos que necesitan jugar. Para competir hay que gastar mucho, para competir con los equipos de Brasil y Argentina”, expresó.

¿Se considera un técnico copero?

Luego, Almirón se refirió al rótulo de “copero” que se le ha dado en los últimos años, por su campaña en Boca Juniors y ahora en el Cacique, específicamente por los resultados que rescata en torneos internacionales.

“No lo veo así, lo que pasa que son partidos decisivos, en la copa se genera expectativa, se llena el estadio, jugar con equipos de otros países. Está buena esa dinámica, pero yo quiero que mi equipo juegue de cierta manera. Creo que fuimos mejorando un montón de cosas, tengo un camarín bastante sano, con líderes que empujan hacia adelante”, indicó.

“En un equipo grande cuando no te va bien, sabemos que hay presiones, críticas. A mí no me molestas las críticas, es un equipo grande y tenemos que estar preparados para eso”, completó el DT de 52 años.