Colo Colo inició con un triunfo la defensa del título de la Primera División del fútbol chileno. Los Albos superaron a Deportes La Serena por 3-1. Jorge Almirón menciono que tienen el compromiso de refrendar la buena temporada 2024 que tuvieron.

“Es el primer partido. Nosotros tenemos el compromiso de ratificar lo del año pasado. Somos los actuales campeones. Siempre el primer partido es importante ganarlo y por momentos una ventaja creo que buena en el juego, hacer tres goles no es fácil”, analizó el DT en conversación con TNT Sports.

En ese aspecto el estratega mencionó que césped del estadio de la Portada estaba complejo: “La cancha estaba difícil para jugar, para tener precisión, estaba seca, el pasto largo y muy dispareja. El equipo hizo un buen trabajo y contento por el inicio de un buen torneo”.

Almirón se refirió a la mejoría de su equipo respecto a los primeros partidos oficiales y mencionó que no se juega lo suficiente en Chile: “Fue mejorando paulatinamente, se juega muy poco. Desde que terminó el torneo hasta este partido de inicio muy pocos partidos se jugaron. Con el correr de los partidos nos vamos a sentir cada vez mejor. Ya se vio en la semana un poco más dinámico. Hoy queríamos imprimir eso, pero la cancha a veces no te lo permite, se hace más lento el juego. Es importante ganar, hacer tres goles no es fácil y a seguir mejorando”.

La confesión de Jorge Almirón por ingreso de Emiliano Amor

El entrenador de Colo Colo confiesa que pensó en ingresar antes al campo de juego a Emiliano Amor. Además dejó clara su intención táctica: poder jugar con línea de cuatro y también de cinco en el fondo.

“Que pueda manejar los dos sistemas. El ingreso de Emiliano había dudas si lo metíamos antes cuando íbamos 2-0, antes del gol de ellos. Esperé seguir así porque creíamos que teníamos ventaja en la mitad, por más que estuviéramos mano a mano atrás. Justo estábamos charlando para hacer el cambio a línea de cinco y nos hacen el gol. Por suerte pudimos hacer el tercero y ya cerramos. Claudio Aquino tenía amarilla, no podíamos dar ningún tipo de ventaja y ya estaba cerrado el partido”, expresó.

Por último, destacó el buen triunfo que consiguieron: “Sellamos un buen resultado, hicimos un buen partido en general. Es importante que los volantes hagan goles, Vicho hizo gol, Correa hizo gol. Seba de pelota parada. Vamos sumando juego y cosas de solidez como equipo. Me gusta que el equipo sea fuerte, serio y hoy lo demostró”