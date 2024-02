La polémica no se detiene y este martes sumó un nuevo capítulo entre Colo Colo y Estadio Seguro por la reducción de aforo al Estadio Monumental. Esta vez el entrenador Jorge Almirón fue el primero en emitir declaraciones tras conocerse que solo 30 mil hinchas podrán asistir a la revancha contra Godoy Cruz del próximo jueves por Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, el director técnico argentino apuntó a la jefa del programa estatal, Pamela Venegas, con quien ya había iniciado un cruce el pasado domingo.

“Una lástima, yo pensé que la autoridad, gente que está a cargo de esta toma de decisiones, la señora Pamela Venegas, señora de fútbol y en el contexto que estamos, hace mucho no se juega en este estadio. La llegada de Arturo Vidal, Colo Colo que es uno de los máximos representantes del fútbol nacional. Y necesitamos del apoyo de la gente. La gente también te ve de afuera, el torneo es muy importante. Hay muchísimas cosas en juego”, comenzó diciendo el DT.

“Es una lástima que no se pueda asegurar la capacidad del estadio, que no se pueda llenar, porque hubiese sido una fiesta. La última vez que se llenó fue cuando llegó Arturo Vidal. Una lástima que no se pueda organizar bien esto, porque es cosa de organización. La gente se va a comportar bien porque entiende el momento del equipo“, agregó.

Así estaba el Estadio Monumental para la bienvenida de Arturo Vidal en Colo Colo. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Una mano a la U por el Estadio Nacional

En la misma línea, continuó con su postura e incluso habló por el Estadio Nacional donde ejerce la localía el archirrrival de los albos, Universidad de Chile.

“Es una desagradable sorpresa para mí, pensé que lo iban a organizar bien. Este estadio se construyó para ese aforo, al igual que el Estadio Nacional. Ojalá que no siga pasando, porque sino la gente ya no va a tener fútbol, no va a poder ir al estadio. La verdad me sorprende, es una lástima, me pone triste esta cosa. Se priva de muchas cosas a la gente que es aficionada al fútbol. Se frustra uno, la gente del club también. En el club más grande quiero ver el estadio lleno. La gente quiere ver a Arturo Vidal, que ver a su Colo Colo que hace mucho tiempo no lo ve“, expresó.

“Ojalá que en el futuro en el tema de seguridad se pueda poner de acuerdo. Vengo de un país súper apasionado y para nosotros ir al estadio es casi sagrado. Ojalá se pueda hacer y ver en cada cancha mucha gente y que sea una fiesta. Ojalá se pueda ver para futuro esto”, completó Almirón.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Godoy Cruz?

El próximo jueves 29 de febrero, a las 21:30 horas, el Cacique recibirá al Tomba en el Estadio Monumental ante 30 mil espectadores. El vencedor de esta llave avanzará a la Fase 3 de Copa Libertadores, donde el representante nacional tiene la ventaja de 1-0 que se trajo desde Mendoza.