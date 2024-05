El técnico del Cacique aseguró estar sorprendido por las habilidades de un canterano de la institución que no había visto.

Colo Colo enfrenta esta tarde a Cobresal en el norte del país con la obligación de devolverse a Santiago con los tres puntos en el bolsillo y, de esa manera, no perderle pisada a Universidad de Chile que marcha solitaria en la punta de la tabla.

El equipo dirigido por Jorge Almirón se llenó de buenas noticias en la previa del compromiso ante los mineros y una de esas fue que Alexander Oroz volvió a entrenar a la par de sus compañeros y fue visto por el DT albo.

Alexander Oroz volvió a entrenar con balón en Colo Colo. | Foto: Photosport

Almirón, en conferencia de prensa, aseguró haber quedado sorprendido con las habilidades del ‘Flecha’, quien sufrió una dura lesión en el término de la temporada 2023: “Lleva muy poco tiempo después de la lesión, porque es una lesión larga. Hay que hacerle varios estudios para medir varias cosas”, dijo.

“Yo no lo conocía y estoy gratamente sorprendido. Tiene buenas cosas, como delantero se me hace interesante”, complementó el ex entrenador de Boca Juniors sobre lo que ha visto de Oroz en cancha.

En el cierre, aclara que el canterano albo “Hoy está en el proceso de recuperación total y esperemos contar con él pronto. Vamos a ir avanzando en los entrenamientos y será tenido en cuenta. Con lo poquito que lo vi, para mí tiene tosas muy interesantes”, remató.

Los 8 días del terror que tendrá Colo Colo

Los albos tendrán 8 días del terror a partir de hoy, donde enfrentarán a Cobresal en el norte, luego el jueves 9 de mayo recibirán a Fluminense en el Estadio Monumental y cerrarán la semana visitando a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.