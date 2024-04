Jorge Almirón se defiende y explica por qué debe guardar jugadores y dosificar en Colo Colo: “Fisiológicamente no da”

La delegación de Colo Colo ya se encuentra en Brasil preparando el partido de mañana (martes) a las 20:00 horas ante Fluminense por la segunda fecha del Grupo A en la Copa Libertadores. El Cacique arribó anoche a Río de Janeiro y este lunes comenzaron las actividades en el hotel de concentración.

En medio de aquello, el entrenador Jorge Almirón atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa, donde adelantó lo que espera de la visita al campeón defensor del máximo torneo continental, que enfrentó en la última final cuando dirigía a Boca Juniors.

“No ha cambiado el plantel prácticamente. Juegue quien juegue, tienen el estilo bien definido, no creo que lo vayan a cambiar. Iremos paso a paso. No jugaron el fin de semana, vienen descansados. Vuelven a jugar en el Maracaná tras ganar la Libertadores, pero estamos enfocados. El escenario es motivante para todos los que jueguen, cualquier querría estar en este partido”, comenzó diciendo el técnico argentino.

Los cuestionamientos por la dosificación en Colo Colo

Luego, comenzó a responder las consultas respecto a la cuestionada medida de dosificar que decidió tomar para afrontar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores. Esto luego de la abultada derrota por 3-0 que se llevó el Cacique el sábado pasado ante Ñublense en Chillán, donde presentaron un equipo alternativo.

“Si ponía al mismo equipo, fisiológicamente no da para que en tan poco tiempo jueguen los mismos. Aparte, ayer viajamos 6 horas y sumarle un partido de Copa Libertadores para después jugar en Chillán, tener un viaje largo, descansar pocas horas en casa y viajar nuevamente es muy peligroso. En algún momento intentamos cambiar el horario y el día, para que pudiera jugar el mismo equipo, pero no nos dejaron por reglamento“, comenzó explicando.

“En Chile después de 48 horas se puede jugar y FIFA dice que son 72 horas, acatamos el reglamento y el equipo jugó el partido que jugó. Hay cosas para mejorar, hicimos un partido correcto, pero el resultado fue más abultado que el trámite del juego”, continuó.

“Entiendo lo que puede llegar a sentir la gente, pero en el torneo hay muchos partidos por delante. El partido de mañana es bastante riesgoso, es un muy buen equipo, inusualmente diferente a lo que podemos enfrentar en el fútbol chileno. Ojalá podamos sacar un buen resultado y después enfocarnos en el torneo local. Confío en el plantel que tengo y hacer lo mejor posible. No me arrepiento, solo las cosas no se dieron como pensábamos. Es un club grande y acá estoy para tomar decisiones. Es parte del proceso”, completó Almirón.

Jorge Almirón defendió su decisión en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Situación de Maximiliano Falcón

En la instancia, también se refirió a la lesión del defensa Maximiliano Falcón, quien debió ser sustituido el pasado miércoles ante Cerro Porteño por un esguince en su rodilla izquierda y un edema en el pie. De todas formas, el Peluca viajó a Río con la delegación alba y podría ser titular este martes.

“Jugó 60 minutos, hubo cambio y ganamos, son todos importantes. Puede jugar cualquiera (…) Yo creo que sí llega. Es central de Colo Colo, yo no pediría el cambio jamás. Puede jugar”, indicó el DT de 52 años.