En Colo Colo se alistan para una verdadera final que tendrán contra Cerro Porteño por el cierre del Grupo A en la Copa Libertadores 2024, donde se jugarán la clasificación a octavos de final.

Para este partido no estará disponible el delantero Damián Pizarro, quien está suspendido y solo le quedará una oportunidad más antes de despedirse de los albos y partir a Europa.

Cabe recordar que en enero fue vendido al Udinese de Italia por 3,8 millones de dólares y el compromiso era que partiera a la península en junio.

Jorge Almirón y la situación de Damián Pizarro

Sobre aquello se refirió este lunes el entrenador Jorge Almirón, quien dio algunas palabras para el joven artillero de 19 años.

“Hablé un poquito ayer con él. Desde que yo llegué acá y él volvió acá (de los exámenes en Italia), hasta el momento ha mejorado muchísimo, está muy enfocado en el equipo. En pocos partidos que le tocó participar hizo cinco goles, es el goleador del equipo, está en un buen momento, está muy contento. Los muchachos también lo van llevando muy bien”, expresó.

Seguido, el técnico argentino adelantó que el partido del fin de semana contra Deportes Copiapó, sería el último de Pizarro en el Cacique: “Esperamos aprovecharlo el último partido aquí en casa, lamentablemente este partido está suspendido que era importante contar con él, pero no podrá jugar. El domingo que viene en casa, veremos como se va dando todo, pero seguramente tendrá participación”.

Damián Pizarro vive su última semana en Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Los rumores que sacuden a Colo Colo

En la instrancia, Almirón también se refirió a los rumores de salidas de otros jugadores en el mercado de invierno, como Leandro Benegas, Ignacio Jara, Alan Saldivia y Maximiliano Falcón.

“Los rumores, nadie ha hablado conmigo, no he hablado con los jugadores y yo lo tomo como rumores. Pasa en todos los equipos y más en equipos grandes, siempre hay rumores que los quieren de otros clubes, salidas, llegadas, son muchos rumores. No tengo nada concreto, no he hablado con la directiva y tampoco con los jugadores”, completó el ex estratega de Boca Juniors.