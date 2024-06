Colo Colo ya comienza a pensar en lo que será la segunda parte de la temporada, en la que los ‘Albos’ deberán afrontar varios desafíos entre ellos la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional.

Por esto, el equipo que comanda Jorge Almirón espera poder reforzar su plantel para lo que serán estos objetivos que tiene el club, en al que sin duda que su gran prioridad es poder reforzarse con un centrodelantero tras la partida de Damián Pizarro.

En las últimas horas, un histórico del club como lo es Claudio Borghi le recomendó al club el poder reforzarse con el jugador de Deportes Iquique, Steffan Pino.

Ante esta posible opción, el periodista nacional Jorge Coke Hevia conversó en exclusiva con Bolavip Chile y abordó esta chance, la que no ve muy poco viable para hacerse realidad en el ‘Cacique’.

Pino lo candidatean para Colo Colo | Foto: Photosport

“Steffan Pino, para Colo Colo, a mí me parece que es un muy buen delantero, que ha hecho una vuelta larga, que tiene características no tan comunes para el fútbol chileno, pero para el estilo de Colo Colo no me calza”, declaró.

Finalmente, Hevia indicó que a lo largo de la reciente historia de Colo Colo, no han tenido centrodelanteros de las características del jugador de Deportes Iquique, por lo que ve muy complejo que encaje en el equipo de Almirón.

“Colo Colo nunca ha tenido un gran goleador con la característica de Steffan Pino, desde Dabrowski. Paredes, Suazo, Barrios, Lucero, son jugadores que participan del juego, no referentes de área y terminadores de jugada, no me calza para nada”, cerró.