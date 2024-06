Colo Colo ya comienza a planificar lo que será la segunda parte del año, en la que los dirigidos por Jorge Almirón esperan la ventana de transferencias para poder nutrir su plantel pensando en los tres importantes desafíos que tendrán en la recta final del 2024: Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile.

Ante esto, un histórico del club como lo es Claudio Borghi dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports dentro de una mecánica de juego, reveló los tres refuerzos que buscaría para Colo Colo: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Steffan Pino.

“Yo traería a Loyola, Cabral y Pino. Son tres zonas que tengo para cubrir, Loyola vendría a pelear al puesto, no tengo otra alternativa ahí, Cabral porque a pesar de que no vendrá a Colo Colo, creo que vendría muy bien es necesario y Pino porque es un jugador de área, cosa que hoy no tiene Colo Colo”, partió señalando Borghi.

Remarcando en el goleador de Iquique, el ‘Bichi’ siente que es muy necesario para el equipo de Almirón sumar a un killer, en la que ve que Pino podría cumplir de muy buena forma ese rol para ayudar al ‘Cacique’ en este semestre.

Borghi postula a Pino para Colo Colo | Foto: Photosport

“También él vendría a pelear el puesto, pero Pino hace más goles debajo del arco que cualquier otro jugador de Colo Colo. Por eso son los tres jugadores que iría a buscar”, explicó.

Finalmente, Borghi remarcó que el hoy delantero de Deportes Iquique puede ser una gran variante dentro del mercado para Colo Colo y al cuál se le podría sacar mucho provecho, debido a lo que es el constante juego por las bandas que ejerce el ‘Cacique’ y que los centros podrían venir de lujo para Pino

“El 9 ya se fue, hay que ir a buscar uno y yo creo que PIno podría ser una buena alternativa, tiene altura, Colo Colo en los últimos partidos en donde los equipos se le meten atrás, tira centros y no hay referencia en el áreas, Steffan le haría bien”, cerró