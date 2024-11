Colo Colo tiene hoy la gran opción de poder ser el campeón del Campeonato Nacional, en donde los ‘Albos’ esperan poder vencer a Deportes Copiapó en el norte de nuestro país y sumar así una nueva estrella para su prestigiosa historia.

A pesar de la buena temporada del equipo que dirige Jorge Almirón, hay algunos jugadores dentro de la plantilla que no han dejado un grato sabor de boca y pensando en la temporada 2025, podrían estar viviendo sus últimos días en la institución.

Sobre este tema, el periodista Jorge ‘Coke’ Hevia se refirió en el programa ‘De Buena Fuente’ de DLT Sports a lo que ha sido el rendimiento en particular del atacante, Guillermo Paiva, en la que planificando el 2025, lo ve muy lejos de seguir en el ‘Cacique’.

“A Paiva hay que decirle que con las mismas ganas que muestra en la cancha, no talento, pero ganas, con las mismas ganas tiene que pescar el avión e irse para la casa”, remarcó.

El futuro de Paiva puede estar lejos de Colo Colo | Foto: Photosport

Finalmente, Hevia confiesa que no puede tener piedad con el atacante paraguayo, quien a pesar de no responder con goles, ha tenido rendimientos que ayudan al equipo en su funcionamiento, pero el comunicador cree que con eso no basta para un club como Colo Colo.

“Es el nueve de Colo Colo po hombre, es el nueve de Colo Colo…”, terminó señalando el periodista.