Colo Colo se alista para enfrentar el Superclásico con un diezmado mediocampo. Los albos todavía no tienen certeza de la disponibilidad de Arturo Vidal, lo que para Juan Cristóbal Guarello será clave.

El periodista no avizora un reemplazo para el King y no está conforme con lo que tienen los albos en la línea de volantes. Es más: aseguró que hace larga data que no se ve un mediocampo tan insípido.

“Nunca había visto un mediocampo más durango de Colo Colo. Ni siquiera en la época que se iba al descenso durangueaba. Sin cambio de ritmo, cuatro jugadores pasivos”, comenzó señalando en Radio Agricultura.

¿A quién se refiere Juan Cristóbal Guarello? Aludió a los cuatro jugadores que tiene disponibles -por el momento- Jorge Almirón para el medio: Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Leonardo Gil y Gonzalo Castellani.

“Castellani no ha andado muy bien, ha andado medio duro con la pelota. Ojo, que ha ido bajando el nivel de Gil, paulatinamente”, cerró el destacado comunicador.

Gonzalo Castellani fue uno de los volantes de Colo Colo criticados por Juan Cristóbal Guarello.

La formación de Colo Colo

Sin embargo, Jorge Almirón aún no descarta a Arturo Vidal para el Superclásico. A pesar de que no está recuperado en su totalidad, el experimentado jugador quiere estar ante los azules.

Ante ello, la formación alba sería con: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal (Leonardo Gil); Cristián Zavala, Javier Correa y Carlos Palacios.

Días decisivos en el Cacique, que quiere volver a triunfar ante su archirrival. Tras el 1-0 sufrido en el Estadio Monumental durante la primera rueda, Colo Colo va por una nueva victoria contra los azules.

Cuándo es el Superclásico

El duelo entre albos y azules se disputará el sábado 10 de agosto. Será válido por la fecha 19 del torneo local y se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Nacional.