En Colo Colo cerraron una extraordinaria temporada 2024 con la obtención del Campeonato Nacional, la Supercopa y los cuartos de final en Copa Libertadores. El gran gestor fue el entrenador Jorge Almirón, quien en un año cumplió todos los objetivos.

El técnico argentino se ha transformado en el hombre del momento, por lo que se ha abierto para que los hinchas albos lo conozcan con más profundidad.

Recientemente dio una entrevista a La Arenga del Abuelo, donde dio a conocer el hobby que desarrolló cuando estuvo en Santiago Wanderers en su época de futbolista en entre 1994 y 1995.

El hobby que tenía Jorge Almirón en Santiago Wanderers

Se trata de la lectura, donde lo marcó la escritora chilena Isabel Allende, de las más reconocidas a nivel mundial.

“Soy muy aburrido, qué hobby puede ser. No, nada. No te puedo inventar. Antes leía mucho, antes bailaba. Dejé de fumar, soy muy tranquilo”, comenzó diciendo.

“Me gustaba mucho cuando estuve aquí en Viña, leía libros de Isabel Allende. ‘La Casa de los Espíritus’ me gustó. Tenía intención en conocerla”, lanzó el DT.

Jorge Almirón confesó su gusto por la lectura. (Foto: Javier Torres/Photosport)

La novela de Isabel Allende que lo marcó

Seguido, Almirón profundizó en la famosa novela de la escritora nacional que lo marcó.

“Leí muchos libros, una época en que leía bastante y me gustó, me atrapaban los libros de ella. Ese ‘La Casa de los Espíritus’ habla un poco de la historia de Chile, no sé qué tan verídica, pero habla un poco de historia también. Bueno, me gustó”, completó.