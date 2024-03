Colo Colo logró sortear su primer escollo dentro de la fase previa en la Copa Libertadores, en la que el ‘Cacique’ tras la igualdad sin tantos ante Godoy Cruz en el Estadio Monumental, pudo avanzar a la próxima ronda de la competición, soñando en poder ingresar a la fase de grupos.

Analizando lo que fue este duelo, el periodista Juan Cristóbal Guarello tuvo palabras para aquello en Radio Agricultura, en la que en primera instancia, se refirió a lo que fue el criticado cambio de Jorge Almirón con Jeyson Rojas, quien ingresó y salió en el segundo tiempo, siendo una acción que generó controversia, pero que el especialista bancó con todo al DT ‘Albo’.

“A ver, si la hace Bielsa dicen que es un genio, una vez Bielsa metió y sacó a (Manuel) Iturra en una Eliminatoria, si la hace Almirón, es un improvisado“, comenzó señalando Guarello.

Sosteniendo su punto de vista, el destacado comunicador declaró que la sustitución de Jorge Almirón al final del partido era completamente necesaria para poder reforzar la zaga defensiva de Colo Colo con un hombre de gran importancia como lo es Emiliano Amor.

Jeyson Rojas en el ojo del huracán por su doble sustitución | Foto: Photosport

“Lo que pasa es que Almiron va leyendo el partido y dice ‘ya no me dio por la derecha’ y necesito reforzar porque además los cambios de Almirón tienen que ver con los que hizo Godoy Cruz, cuando mete dos tipos más al área, Almirón dice ‘necesito un tercer central, porque me van a llenar de centros’ y con eso justifica el cambio, hay que mirar el contexto completo de esto“, complementó.

Finalmente, Guarello alabó lo que ha sido el rendimiento del equipo de Colo Colo de la mano de Jorge Almirón, a quien ve como un equipo bastante trabajador y que en esta clase de partidos, aquello es muy necesario para lograr grandes cosas.

“No es el juego atildado y construido, tan llamativo del Manchester City, no lo es, es un equipo trabajador este Colo Colo, un equipo obrero, un equipo enfocado, un equipo que las pelea todas, un equipo que trabaja mucho las jugadas y en ese trabajo, termina generando ocasiones”, cerró.

¿Cuál será el próximo rival de Colo Colo en la Copa Libertadores?

Tras dejar en el camino a Godoy Cruz de Argentina, ahora Colo Colo deberá enfrentarse ante Sportivo Trindense de Paraguay por la próxima ronda de la Copa Libertadores.