Colo Colo ya se encuentra en Colombia para lo que será el decisivo encuentro por la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores de América, donde este martes deben enfrentar a Junior en la calurosa ciudad de Barranquilla.

Jorge Almirón dosificó un poco en el partido ante Coquimbo Unido y la apuesta le resultó, dejando los tres puntos en el Estadio Monumental y concentrándose de lleno para el día de mañana buscar meterse entre los 8 mejores equipos del continente.

Una de las grandes dudas que tiene el ex entrenador de Boca Juniors para mañana es si podrá contar o no con Arturo Vidal, pero todo indica que el King no se quiere perder por nada del mundo este partido y podría ir de la partida.

Vidal es la única duda para enfrentar a Junior. | Foto: Photosport

Así lo informó Rodrigo López, periodista de De Fútbol Se Habla Así de D Sports en donde entregó la posible formación del Cacique con la única salvedad que Arturo Vidal podría ser el único que salga de la oncena inicial.

Brayan Cortés en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en el mediocampo; Carlos Palacios, Javier Correa y Marcos Bolados, formaría el Cacique.

Eso sí, habrá que esperar hasta último minuto para ver si Vidal ingresa como titular o no. En su reemplazo, podría aparecer Leonardo Gil en el mediocampo o bien podría repetir la movida de incluir a Lucas Cepeda.

¿Qué resultado le sirve a Colo Colo?

Los albos se clasifican a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América con un empate o un triunfo ante Junior de Barranquilla. Una derrota por un gol de diferencia los manda a penales, mientras que cualquier otra caída por más goles los deja fuera del torneo continental.