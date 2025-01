Colo Colo está viviendo sus primeros días de pretemporada en La Serena. Los Albos por ahora no tienen caras nuevas, pero pronto se integrará a los trabajos Claudio Aquino, quien es el primer refuerzo del equipo y también está ad portas de oficializarse la incorporación de Salomón Rodríguez.

También hay otros jugadores que buscan ganarse una oportunidad en el equipo de Jorge Almirón. Un caso que llama la atención es el de Matías Moya, quien en diciembre estaba con pie y medio fuera del Cacique y hoy forma parte de la pretemporada en la Cuarta Región.

A inicios de diciembre se reportaba que Audax Italiano, Palestino y O’Higgins estaban interesados en su fichaje. El futbolista expresó su sentir durante el periodo de mediciones a fines del mes pasado. “A prepararnos con todo, en mi caso donde me toque, si me toca quedarme dar lo mejor como siempre, y si me toca salir, también, estar al máximo nivel”, señaló en diálogo con Cooperativa Deportes.

Todo indica que al formado en River le tocó quedarse, porque se pudo ver en los ejercicios en la playa El Faro en La Serena. También estuvo junto al resto de sus compañeros este viernes, dejando en claro que es un futbolista más que está luchando por un espacio en el equipo.

Matías Moya aparece en la pretemporada de Colo Colo. (Foto: Colo Colo)

Matías Moya buscará ser importante tras un año difícil en Colo Colo

En el inicio del ciclo Almirón, el futbolista tuvo minutos, incluso fue titular en el partido de la Supercopa ante Huachipato en el Estadio Nacional. Después marcó un tanto en la victoria por 2-0 ante los Acereros por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024.

Sin embargo, Moya tuvo un año difícil. El profesional de 26 años sufrió un par de infecciones. Luego no pudo luchar por un puesto en un equipo que ya estaba aceitado en cuanto a funcionamiento.

Ahora iniciando la pretemporada desde el día 1 buscará ser una alternativa en un plantel amplio que disputará Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile.

Matías Moya tiene contrato hasta diciembre de 2025 con los Albos. Ahora cumplirá su tercera temporada tras llegar para el 2023 precedido de una gran temporada con Ñublense.