Colo Colo aún mastica lo que fue su derrota por la cuenta mínima ante Boca Juniors por la quinta jornada del grupo F en la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ desperdiciaron una oportunidad de poder encaminar su clasificación a la próxima ronda.

Sobre lo que fue este partido, el panelista y ex entrenador, Juvenal Olmos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hacer su analogía al rendimiento de Colo Colo, en la que indica que en el último tramo los ‘Albos’ están teniendo problemas y que aquello deben mejorarlo en estas próxima semanas.

“Hay momentos en que a los equipos le hacen falta entrenar más y jugar menos, yo creo que Colo Colo requiere y necesita de la mano de Gustavo Quinteros encontrar su punto futbolístico. Hace un buen esfuerzo para recuperar la pelota, pero después le cuesta ese talento tan difícil de encontrar y de poder ubicar a los jugadores en su mejor versión”, partió señalando Olmos.

Siguiendo en aquello, quien fuera entrenador de la Selección Chilena indicó que el partido ante Boca Juniors extrañó a Leandro Benegas en el ataque de Colo Colo, en la que explica que pudo haber generado mayor peligro en el área rival.

Leandro Benegas no ha podido tener mucho protagonismo en Colo Colo | Foto: Photosport

“Eché de menos a Leandro Benegas, hubo algunas ocasiones de gol que tuvo Colo Colo, que no se si no las hubiera definido. El DT es el que está encima en el día a día y él sabrá porque en este momento no lo utiliza”, complementó.

Finalmente, Olmos resaltó que estas semanas de preparación le van a venir muy bien a Colo Colo para poder ponerse apunto en lo futbolístico y recuperar a piezas importantes para el crucial encuentro ante Deportivo Pereira.

“Estos días le pueden venir muy bien a Colo Colo, para poder recuperarse bien y recuperar a sus jugadores lesionados”, finalizó.