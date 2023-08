Darko Fiamengo (20) fue un jugador importante en la Proyección de Colo Colo. El defensor central tuvo la responsabilidad de ser el capitán en el equipo que se coronó campeón. Sin embargo, no tuvo oportunidades de sumar minutos en el primer equipo de Gustavo Quinteros.

El zaguero no está molesto por las nulas chances en el primer equipo de los albos. “Eso pasa por muchos factores. Son gustos, circunstancias, pero no estoy descontento con Colo Colo. Siempre me dieron herramientas para competir”, expresa en conversación con AS Chile.

Fiamengo revela que le dijo Gustavo Quinteros en las pocas ocasiones que tuvieron la posibilidad de conversar. “Con el profe Gustavo no tuve muchas conversaciones. En general, él no es un tipo de mucho diálogo, pero las veces que hablamos me dijo que estuviera tranquilo, que mi momento iba a llegar sí o sí, ya sea en otro club o en Colo Colo, y que siguiera fortaleciéndome como deportista, porque tenía mucho por delante”.

El defensor central espera aprovechar la chance de ser un aporte en Curicó Unido para luego regresar al estadio Monumental. “El sueño de todo niño, de todo jugador que se formó en Colo Colo, es hacer carrera en el club. Estoy consciente de que salí a ser un jugador más maduro y a sumar minutos… Por el bien de todos, ojalá que pueda aprovechar a oportunidad”.

Su gran consejero en el camarín albo

Darko Fiamengo reveló que tuvo la posibilidad de compartir con Emiliano Amor, un especialista en su puesto que lo aconsejó. “El plantel de Colo Colo era bien armonioso y tranquilo, así que tuve la posibilidad de conversar con los jugadores más experimentados. Hablaba mucho con Amor, que estuvo lesionado, y compartíamos entrenamientos con los que no estaban citados. Él me daba consejos”.

Darko Fiamengo salió a préstamo desde Colo Colo a Curicó Unido (Foto: Colo Colo Fútbol Joven)

El futbolista ya suma sus primeros minutos en Piimera División. Juan José Ribera lo está empleando como lateral derecho en Curicó Unido. El Coto le dio 86′ en la igualdad 1-1 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla y 61′ en el empate 1-1 frente a Universidad de Chile en Santa Laura.