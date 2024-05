El exportero albo aún no define su futuro tras confirmar que no continuará la próxima temporada en el Real Betis.

Claudio Bravo confirmó que su carrera en el Betis ya es historia. Sin embargo, pese a que se habla de un posible retorno a Colo Colo, las ambiciones del meta de La Roja no lo traerían de regreso a Chile.

Es más, el retiro incluso es una idea que ronda en la cabeza del portero. En una entrevista realizada por el canal del Real Betis, confesó: “No tengo prisa. Si toca seguir, bien. Si toca irme a casa, bien también. Mientras me sienta útil y en forma para poder competir, puedo continuar. Pero si pasa lo otro, me voy feliz a casa, a disfrutar de mi familia, de todo lo que he conseguido a lo largo de mi carrera, que no ha sido menor y no pasa nada”.

Esta vez, en conversación con BOLAVIP, el histórico exportero de Colo Colo, Marcelo Ramírez, analizó lo que sería un posible retorno del meta formado en Macul, que militase en clubes como la Real Sociedad, Barcelona y Manchester City.

Al inicio de la charla, el “Rambo” aseguró: “No es fácil después de una carrera tan exitosa venir de repente a Chile a jugar. Él es un colocolino más. Ama el club, pero tiene esa sensación de que, no por los hinchas, sino por el medio en general frente a un error puede ser criticado demás y no tener el respeto que se merecen estos jugadores”.

El experimentado portero de La Roja quedará sin club y aún se desconoce dónde continuará su carrera. Thiago Ribeiro/AGIF/Photosport

¿Cuál será el destino de Claudio Bravo?

Rumores sobre el nuevo destino del golero bicampeón de América con la Selección Chilena hay muchos. Sin embargo, nada es una certeza. Se habla de la MLS, de los petrodólares de Emiratos Árabes o incluso del regreso al “Cacique”.

El “Rambo” tiene claras las condiciones de Claudio Bravo, por lo que apostó: “Su carrera quizás continuará en otro lado. Él tiene que tomar la decisión. Uno puede hablar con él, pero la decisión final es de él, sabiendo perfectamente que es lo que quiere hacer”.

Finalmente, sobre si el exgolero albo tiene condiciones para continuar, aseguró: “Tiene todas las condiciones, él vive para esto. Si es Colo Colo o en otra liga, otra competencia, él tiene cuerda para rato”.

Elogios de Ter Stegen para el gran capitán

En la llegada de Claudio Bravo al Barcelona procedente desde la Real Sociedad, vivió una verdadera disputa por la titularidad en el elenco “Culé” con Marc André Ter Stegen.

El portero alemán dialogó con Andoni Zubizarreta en las redes del cuadro blaugrana, donde indicó: “Entiendo lo que pensaste en su día al fichar a Claudio. Apostar por un portero joven como yo podía salir bien o mal. Claudio ya había jugado en la Real, conocía la Liga y lo demostró en los dos años que estuvo; lo hizo espectacular. Sólo me quedaba trabajar y quejarme… y esto es lo que hice”.