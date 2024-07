El multicampeón con Colo Colo y ex seleccionado chileno explicó por qué le gustaría ver a este entrenador dirigiendo al Cacique.

Hay que retroceder hasta el 2020 para nombrar al último entrenador chileno que dirigió Colo Colo. ¿Cuál fue? Mario “El Comandante” Salas, que no la pasó para nada bien en su paso por el Monumental, y luego vino el trasandino Gustavo Quinteros, que ahora está en Vélez Sarsfield.

Ahora, el conjunto Popular es dirigido por el argentino Jorge Almirón, adiestrador que no ha terminado de convencer del todo a los hinchas albo con su estilo de juego, pero de igual manera los tiene peleando en los octavos de final de la Copa Libertadores y por el título del Campeonato Nacional.

Pese a eso, muchos comienzan a pedir la salida del ex Boca Juniors, algo que es mirado de reojo por Blanco y Negro en caso de no lograr los objetivos planteados a principio de temporada.

EL RAMBO RAMÍREZ QUIERE VER SÍ O SÍ A MIGUEL RAMÍREZ EN EL CACIQUE

Si hay una voz autorizada para habla del Cacique es Marcelo “Rambo” Ramírez, multicampeón con los albos, que en conversación con ESPN Chile dio a conocer al estratega que le gustaría ver dirigiendo al Eterno Campeón.

“Yo siempre he dicho, Miguel Ramírez es un técnico que debería estar en Colo Colo hace rato. Su propuesta, en conferencia es escueto, no vende más. Pero vez a su equipo y es agresivo, que somete y va encima del rival”, afirmó el ex guardameta.

Cheito Ramírez está teniendo una gran campaña al mando de Deportes Iquique | FOTO: Alex Diaz/Photosport

“Ha estado en equipos chicos, pero su propuesta es ir al frente y generar la emoción que le gusta a los hinchas. Para mí, hace muchos años que está pintado para Colo Colo”, remató el ex seleccionado chileno.

¿CUÁNDO JUEGA COLO COLO POR LA FECHA 17 DEL CAMPEONATO NACIONAL 2024?

Los Albos recibirán a O’Higgins este sábado 27 de julio a las 17:30 en el estadio Monumental por la decimoséptima jornada del Campeonato Nacional 2024.