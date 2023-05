Colo Colo enfrentará esta noche a Curicó Unido en un compromiso que marcará el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 para los albos, quienes esperan quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones.

Para este partido, el Cacique presenta varias sorpresas que se dieron a conocer con la citación de Gustavo Quinteros, como lo fue la inclusión de Jordhy Thompson o de Leandro Benegas, quien en el partido pasado no fue citado.

Por otro lado, Darío Lezcano, quien sí fue citado para enfrentar a Unión Española el sábado pasado, no pasó el corte y tendrá que ver el compromiso desde su cara tras no ser llamado por Quinteros.

Las salidas y entradas de jugadores en las citaciones tienen dando vuelta en círculos a Marcelo Barticciotto, ídolo albo quien en F90 de ESPN Chile mostró toda la confusión que le está generando el técnico del Cacique.

El Cacique buscará cambiar la cara que presentó ante Unión Española.

“La verdad que no sé lo que está haciendo, no lo entiendo. Tampoco entiendo lo de Rojas, porque si uno pone a un jugador en un partido es porque lo tiene en cuenta, porque está encima de otros. De repente juega y después no está ni citado, no entiendo”.

Así las cosas, el Cacique a las 20:00 PM de Chile continental se medirá con el cuadro curicano en búsqueda de tres puntos que le permitan terminar ilusionado la primera rueda con poder pelear el torneo el segundo semestre.