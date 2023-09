Gabriel Mendoza no quedó conforme con el nivel exhibido en el Superclásico 194, compromiso en el cual Colo Colo igualó 1-1 en su visita a la Universidad de Chile en el estadio Santa Laura con tantos de Leandro Benegas para los Albos e Ignacio Tapia para los Azules.

“Mal, el clásico malo, creo que no era el clásico esperado. Una semana muy movida y que en definitiva eso le hizo mal al partido”, expresó el campeón de la Copa Libertadores 1991 en conversación con Bolavip Chile.

Mendoza esperaba una amplia diferencia para el Cacique, lo cual finalmente no sucedió. De hecho, el histórico Albo fue categórico al decir que no pasó mucho tras el 1-1. “Después del gol vino el empate y chao, no hubo nada. Un clásico muy poco esperado de lo que creíamos que podía ser aplastante para Colo Colo”.

Los destacados por Gabriel Mendoza en Colo Colo

El Coca destacó a la dupla de centrales del equipo de Gustavo Quinteros, pero insistió en su inconformidad respecto al encuentro. “Creo que Saldivia y Falcón anduvieron bien en las funciones que les corresponden. Pero fue un clásico muy poco movido, con muy pocas ocasiones de gol, a excepción del primer tiempo que Colo Colo como que tuvo la posibilidad que la sacó Tapia de la línea y después el palo del rebote.”.

Universidad de Chile y Colo Colo igualaron 1-1 en el Superclásico (Foto: Photosport)

También el oriundo de graneros entregó unos últimos calificativos para el partido. “Fue un clásico muy raro y muy aburrido”. Para cerrar, señaló que el punto le dejó sabor más a pérdida que a ganancia. “Más perdido para nosotros, a nosotros nos servía mucho más”.