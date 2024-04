La delegación de Colo Colo ya se encuentra desde anoche en Brasil luego de viajar en un vuelo chárter hasta Río de Janeiro, donde este martes enfrentará a Fluminense por la segunda fecha del Grupo A en la Copa Libertadores.

Y la gran novedad del desplazamiento del Cacique a tierras cariocas, fue el estreno de una tenida especial para el viaje copero.

Esto porque los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, se vistieron de forma elegante con un traje que consistía en polera y pantalón negro, zapatillas blancas y un blazzer gris, dejando de lado el buzo.

El Cacique al estilo europeo

Tras el arribo a Río, el propio presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, respondió a las consultas por esta manera de vestir.

“Venimos inaugurando una nueva moda, todos uniformados. A mí todavía no me entregan la chaqueta, así que no estaría cumpliendo con el uniforme de todos”, comenzó diciendo entre risas.

El timonel albo destacó que esta moda es “estilo europeo” y que “vamos caminando al profesionalismo del club”.

Alfredo Stohwing luciendo su tenida antes de tomar el vuelo a Brasil junto a Colo Colo. (Foto: Rodrigo Gómez – Radio Cooperativa)

La eventual reelección de Alfredo Stohwing en Colo Colo

En la instancia, Stohwing también fue consultado por su eventual reelección a la presidencia del club, ya que a fines de abril habrá elección de directorio tras la renuncia del director Eduardo Loyola, del bloque Aníbal Mosa.

“Yo estoy interesado en apoyar al club en la medida que sea posible hacerlo: con buena planificación y programa. Estamos haciendo las cosas muy bien y veremos. Ahora estoy muy concentrado en lo deportivo, así que no estoy muy preocupado de esos detalles políticos-dirigenciales”, cerró el empresario a la pasada.

Cabe recordar que el Cacique se enfrentará con el Flu este martes 9 de abril, a las 20:00 horas, en el Estadio Maracaná.