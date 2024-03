Esta debe ser la semana más importante para Colo Colo en lo que va del año. Este miércoles los albos deben visitar a Sportivo Trinidense por el partido de ida de la Fase 3 de Copa Libertadores y el domingo recibirán a Universidad de Chile por el Superclásico. Hasta ahora, la gran duda del Cacique es su principal figura, el volante Arturo Vidal.

Así es, el King está en riesgo de perderse uno de los dos partidos. Arrastra una sobrecarga muscular desde la ida contra Godoy Cruz en Argentina por la Fase 2 del torneo continental.

En aquel duelo, el flamante refuerzo del cuadro popular tuvo que ser reemplazado a los 74 minutos. Esto debido a una molestia en la zona posterior del muslo derecho.

Tras aquello, descansó para el compromiso con O’Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional y regresó para la revancha con el Tomba en Santiago. Pero ante los mendocinos solo pudo jugar el primer tiempo y en el descanso fue sustituido, por la misma dolencia.

Si bien tras el partido el propio Vidal trató de apagar las alarmas respecto a su condición física, dejó claro qué cruce no se quería perder esta semana: “Terminé un poquito apretado, el mismo dolor de la ida, pero traté de hacer lo que más pude. Jugué 45 minutos y traté de ayudar al equipo (…) Con la U no me quedo fuera, pero vamos a ver”.

Arturo Vidal arrastra una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La prioridad la tendría el Superclásico

Si bien en Colo Colo han sacado conclusiones positivas con las evaluaciones que se le han hecho al bicampeón de América, incluso habría vuelto en perfectas condiciones físicas después de su largo recorrido de 17 años en el extranjero. Pero esta última molestia sería de cuidado.

Por lo mismo, estaría considerado en el plan de trabajo no cargarlo de más esta semana, ya que además quedará por delante la vuelta con el equipo paraguayo luego del Superclásico.

De todas formas, el ídolo de 36 años podría viajar con el plantel a Asunción, aunque con mínimas chances de ser titular y con alguna leve posibilidad de ingresar en el segundo tiempo.

Las voces de Colo Colo dan más detalles de los cuidados de Arturo Vidal

Es más, el entrenador Jorge Almirón así lo dejé entrever el pasado domingo tras la victoria por 2-0 sobre Huachipato, donde tampoco estuvo el oriundo de San Joaquín.

“Lo de Arturo la idea es que llegue. Pero si no puede llegar y no está al cien, para no seguir prolongando la lesión y que no se agrave, el domingo seguro va a estar, el Superclásico no se lo va a perder por nada. Estoy seguro que si no es el miércoles, el domingo será súper importante”, adelantó el técnico argentino.

Aquella versión fue respaldada ayer (lunes) por una de las figuras y referentes de este Colo Colo, el defensa Maximiliano Falcón, quien también fue consultado por el ex Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, entre otros clubes.

“Yo creo que él se está cuidando nada más, en el sentido que tampoco quiere arriesgar. Sabemos que es un músculo traicionero. Si él piensa que está cargado, obviamente él se conoce. Yo creo que va a llegar bien al partido (vs Sportivo Trinidense) y sino llega bien y va a la banca, sabemos que cuando entre va a demostrar lo que ha demostrado. Desde afuera también es una pieza importante para nosotros”, comentó el zaguero uruguayo.