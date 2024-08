Esta tarde, Colo Colo enfrentará a Junior por los octavos de final de vuelta de Copa Libertadores. Los albos llegan con una mínima ventaja al duelo en Barranquilla, luego de haber ganado en el Monumental por 1 a 0 con gol de Vicente Pizarro.

Uno que se prevé será titular ante el “Tiburón” será Emiliano Amor, zaguero que ha retomado la titularidad luego de la lesión que aqueja a Alan Saldivia.

El jugador estuvo largo rato marginado durante 2023, debido a una lesión que lo afectó gravemente en el ciclo de Gustavo Quinteros. En conversación con Radio Agricultura, el defensor mostró toda su ilusión tras la regularidad que está teniendo.

“Me siento mejor, obviamente una lesión grave, una recuperación que costó, pero lo que yo siento que me está dando confianza, además del cuerpo técnico y mis compañeros, son los partidos“, dijo en primera instancia.

Emiliano Amor y su ilusión en Colo Colo

Tras retornar a las canchas y retomar la camiseta de titular en Colo Colo, añadió: “Entre mas partidos pueda jugar, mejor me voy a sentir. Así que estoy contento, porque siento que lo estoy haciendo de buena manera, la verdad disfrutando muchísimo”.

Emiliano Amor desborda alegría tras volver a la titularidad en Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“Siempre me preparo para dar lo mejor, a veces no se da como venía siendo. Soy muy autocrítico, me fijo en todos los detalles, intento mejorar y hacerlo de la mejor manera, pero si yo no estoy esperanzado e ilusionado, quién lo va a estar“, cerró el jugador que hoy defiende los colores de la Selección Siria.

Los siguientes desafíos del popular

Colo Colo enfrenta este martes 20 de agosto al Junior por los octavos de final de vuelta de Copa Libertadores a las 20:30 horas. De avanzar, sus rivales podrían ser Talleres de Córdoba o River Plate.

En el plano local, el “Cacique” visitará este domingo a Everton de Viña del Mar por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024, a contar de las 15:00 horas.