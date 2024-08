El técnico del "Cacique" fue enfático en que uno de sus jugadores viajó solo por ser parte de la delegación, pero que aún no está a tono para jugar.

"Viajó, pero no va a jugar": Jorge Almirón despeja dudas sobre este jugador de Colo Colo ante Junior

Jonathan Villagra se convirtió hace un par de semanas, oficialmente en el cuarto refuerzo de Colo Colo. Sin embargo, aún no se ha podido llevar a cabo su presentación con la camiseta alba.

Pese a ello, el jugador sorprendió a todos tras aparecer con la delegación del “Cacique” en Colombia, sin embargo, Jorge Almirón despejó las dudas que generó la presencia del zaguero en tierras cafetaleras.

Si bien no se especuló en demasía por la llegada de Villagra a Colombia, el DT del “Cacique” prefirió aclarar el tema: “Villagra viene de estar internado. No va a jugar. Viajó porque es parte del grupo, pero no está contemplado. Solamente vino con la delegación”.

Con esto, la presencia exjugador de los hispanos ante Junior está totalmente descartada, por lo que habrá que seguir esperando para poder verlo debutar con la camiseta de Colo Colo.

Los refuerzos de Colo Colo en el segundo semestre

Jonathan Villagra fue el último de los refuerzos que se sumó al Colo Colo de Jorge Almirón. El exzaguero de Unión Española llegó casi de emergencia, debido a la lesión que sufrió Alan Saldivia que lo tendrá varias semanas alejado de las canchas.

Jonathan Villagra aún no logra debutar con la camiseta del “Cacique” (Foto: Andres Pina/Photosport)

Junto a él llegaron jugadores como Cristián Riquelme desde Everton, quien tampoco ha tenido la chance de debutar.

Los únicos dos refuerzos que ya han tomado camiseta de titular en el “Cacique” son Mauricio Isla y Javier Correa, quienes ya registran dos encuentros cada uno.