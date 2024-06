La pena de Jorge Almirón tras la muerte de hincha de Colo Colo: "Yo me siento mal, me destroza"

Colo Colo sigue lamentando el terrible incidente que terminó con la muerte de un hincha albo en el Estadio Monumental.

Esta vez, fue el propio Jorge Almirón quien alzó la voz por el crimen que acabó con la vida de Claudio Maldonado. El hincha del popular se dirigía al Estadio Monumental cuando fue abordado por una veintena de (aparentemente) hinchas de Universitario de Lima.

Tras interceptar el tramo del hincha albo, comenzaron a propinarle golpes e incluso puñaladas, las que ocasionaron su posterior fallecimiento en la Clínica Bupa de La Florida.

Almirón reacciona a la muerte de hincha de Colo Colo

El suceso ha generado una ola de reacciones. De hecho, Colo Colo fue sancionado por las autoridades y, este domingo, no podrá contar con aforo completo en el Estadio Monumental.

Sobre el encuentro ante Universitario donde ocurrió el asesinato del hincha, Almirón dijo: “Lo tomamos como un entrenamiento, hacía mucho frío y había mucha familia. Más de lo que yo esperaba por el frío que hacía”.

Jorge Almirón lamentó la muerte de hincha albo y envió sus condolencias a la familia.

En esa línea, el entrenador de los albos no ocultó su tristeza a nivel personal: “Yo me siento mal, me destroza. Cualquier hincha del fútbol que le pase algo así yo más allá del fútbol pienso en la familia, en todo lo que hay detrás. Alguien viene a ver un espectáculo, pase lo que pase”.

Finalmente, cerró diciendo: “Quedo muy acongojado, el fútbol quedó en segundo plano en ese momento para mí. Nos duele, no puedo hacer ningún comentario más porque no sé cómo está el momento. No tengo más que comentar, simplemente, darle las condolencias a la familia”