En Colo Colo quieren dar vuelta la página luego del amargo empate 0-0 con Alianza Lima por la tercera fecha del Grupo A en Copa Libertadores. Los albos dejaron escapar valiosos puntos en su afán por clasificar a octavos de final y así lo saben en el plantel.

Ante aquello, este jueves en conferencia de prensa habló el volante Gonzalo Castellani, el cuarto y último refuerzo del Cacique para esta temporada, que ante los Íntimos jugó su tercer partido.

“El otro día tuve la posibilidad de hacer el debut en el Monumental, en un partido sumanete importante por Copa Libertadores. Ahora me siento más completo, eso me lo han dado los entrenamientos y los partidos“, comenzó diciendo respecto a su adaptación.

También tuvo palabras sobre jugar al lado de Arturo Vidal, la gran figura del cuadro popular: “Es un privilegio obviamente jugar con Vidal, como con todos los compañeros. Hay un altísimo nivel, no solo los que juegan, por ahí los que tienen buenos minutos. La competencia es muy buena, muy sana y todos tenemos que estar preparados para cuando toque“.

La postura del plantel ante las elecciones de Blanco y Negro

En la instancia, Castellani también fue consultado por la psotura del plantel sobre las elecciones que habrán en Blanco y Negro este viernes, donde podría cambiar el presidente. Alfredo Stohwing apuesta por su reelección, pero Aníbal Mosa quiere volver al poder en la concesionaria.

“Nos toca estar un poquito la margen de eso. Preocuparnos por competir, por analizar y prepararnos cada partido. Vienen cosas muy importantes, partidos muy seguidos y a veces cuesta creer y uno piensa que la persona que esté a cargo, a disposición del club, va a querer lo mejor. Eso es lo único que podemos saber, yo hace poco estoy, sé poco de las internas y este club es enorme, tiene todo para crecer. Ojalá que la gente que esté a cargo lo piense de esa manera y haga lo posible para poner a Colo Colo lo más arriba“, contestó.

Gonzalo Castellani ha jugado tres partidos desde su arribo a Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El momento del equipo

Como era de esperar, el mediocampista argentino se mostró optimista para los próximos partidos de Colo Colo, pese a la falta de gol y los resultados adversos.

“Nos planteamos siempre, cada juego que nos toca, salir a ganar, tomar protagonismo. Estaríamos preocupados si no generemos ocasiones de gol, si la idea no sale. Para ganar hay que hacer goles, no se nos dio el otro día, pero creamos muchas ocasiones de gol. En líneas generales, hicimos lo que trabajamos. Nos falta la fineza final que es la del gol, somos conscientes, nos hacemos cargo, pero creemos que con esta idea, con ese convencimiento, va a llegar“, expuso.

“Falta mucho, estamos muy convencidos de lo que tenemos, estamos preparados y estamos muy confiados que de acá para adelante, ya sea la competencia internacional, estamos convencidos que todo va a salir y bien y no perder ojo en el Campeonato Nacional, que también es muy importante”, completó.

Su reencuentro con Unión La Calera.

Finalmente se refiró al próximo rival del Cacique, que será el domingo 28 de abril a las 18:00 horas ante Unión La Calera por la décima fecha del Campeonato Nacional, donde Castellani se reencontrará con los Cementeros, a quienes defendió entre 2020 y 2022.

“Es un rival muy especial para mí, estuve tres años, he pasado momentos muy lindos, tengo amistades que surgieron ahí, la pasamos realmente bien con mi familia. En ese sentido es especial. Hoy me toca llevar otra camiseta, obviamente quiero ganar, pero nos vamos preparando de a poco. Es el segundo día post partido de Libertadores, todavía no lo vimos de lleno al rival, pero más allá que esté en los últimos puestos no hay que confiarse de nadie. Todos los rivales van a ser difícil, más enfrentarse a Colo Colo es un plus que se le da al rival. Van a querer ganar como sea y nosotros tenemos que estar preparados para eso”, cerró.