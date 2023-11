Desde Perú informaron que hubo contactos de Alianza Lima con Gustavo Quinteros. Esto con miras a que el entrenador santafesino eventualmente pueda asumir en la banca del cuadro Íntimo para la próxima temporada cuando termino su ciclo en Colo Colo.

El propio entrenador fue consultado por esta situación en conferencia de prensa. Si bien no confirmó ni descartó el interés, aclaró que la prioridad número uno en las conversaciones las tiene el cuadro Albo.

“Siempre hay comentarios, intenciones y demás cuando llega al final de la temporada, pero todos saben que la prioridad siempre la va a tener Colo Colo. Más allá de que puede haber comentarios o intenciones de otros clubes, Colo Colo siempre va a tener la prioridad”, expresa el entrenador tras el triunfo de su equipo ante Unión La Calera.

“Es algo siempre hago, lo hice estos tres años que estuve acá. Es un tema que no me preocupa ahora. Me preocupa ganar el próximo partido, seguir haciendo nuestro trabajo bien y esperarando que los rivales sigan perdiendo puntos”, añade.

Gustavo Quinteros es opción para Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de Colo Colo será de carácter amistoso con público. Los Albos se miden ante River Plate el miércoles 15 de noviembre a las 20:00 en el estadio Ester Roa de Concepción.