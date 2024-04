El entrenador argentino Pablo Guede hoy en día goza de un gran presente en en el fútbol de su país, en el que al mando de Argentinos Juniors hoy en día se encuentra muy bien aspectado dentro del torneo nacional, como en la Copa Sudamericana, siendo uno de los DT sensación de dicha liga.

Para los últimos días, el ex entrenador de Palestino y Colo Colo conversó con Juan Pablo Varsky en el programa ‘Clank Media’, en la que Guede recordó lo que fue su paso por el ‘Cacique’, el cuál definió como una tremenda locura por todo lo que vivió.

“(Colo Colo) Es muy grande, muy muy grande. Hablaban más de mí que de la presidenta, a ese extremo. Una locura. Todos los días un problema, una cosa. Ahí neuróloga, dolor de cabeza, resonancias, no podía dormir, enfermo”, partió declarando Guede.

Explicando lo que fue su situación, el hoy entrenador de Argentinos Juniors indicó que quedó muy afectado desde lo mental por lo que fue su estadía en Colo Colo, en la que sin duda considera uno de sus grandes pasos en su carrera, pero que significaba una constante presión con la que nunca había lidiado antes.

Guede habló de lo que fue su paso por Colo Colo | Foto: Photosport

“A mí me mató. Estuve un año y ocho meses, creo que soy de los que más tiempo ha estado. Es muy grande, salí cuatro veces campeón, en ese sentido hubo éxito. El proceso fue bueno, pero la presión fue grande”, declaró.

Finalmente, Guede reveló la razón por la que se fue de la banca de Colo Colo, en la que remarca que la cierta inestabilidad que existía en la dirigencia del ‘Cacique’ lo llevó a tomar esa decisión, algo que él siente que hasta día de hoy sigue pasando.

“Me fui de Colo Colo porque no aguante más. Se fue el presidente que había y me fui yo. Pasan los años y ves que se repite lo mismo con otro entrenador. Y con otro lo mismo”, cerró.