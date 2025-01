El jugador nacional, Bryan Carrasco lleva varias temporadas destacando dentro del fútbol chileno, en la que hoy en día se consolida como una de las grandes figuras y capitán de Palestino, encontrando una importante regularidad futbolística la que sin duda es clave para lo que es su presente.

En las últimas horas, el jugador del ‘Tino’ tuvo una interesante conversación en el programa ‘Te Quiero Ver’ de TNT Sports, en la que habló de una de sus grandes cosas pendientes dentro del fútbol, la que es jugar en un equipo importante en el fútbol chileno.

“Sí, es como una espinita que tengo presente que yo digo, en los equipos que he estado he hecho goles, he sido goleador de campeonatos, he salido mayor asistidor en el 2016, siempre en un equipo hago goles y asistencias y siento que me falta eso de jugar en un grande, tengo esa espinita, pero se que se me puede dar en cualquier momento”, comenzó señalando Carrasco.

El ‘Velocirraptor’ señaló que a lo largo de su carrera ha recibido diferentes sondeos por parte de los tres grandes, pero ninguno de ellos ha podido concretarse, por lo que su gran sueño ha tenido que seguir esperando hasta día de hoy.

Carrasco hace su gran confesión | Foto: Photosport

“Me han sondeado de los tres, pero antiguamente de Colo Colo, cuando llegué de México estuve acercamientos con la U y cuando era más joven de la Universidad Católica, pero solo conversaciones”, declaró.

Finalmente, Carrasco fue consultado por sobre que equipo preferiría jugar entre los tres grandes del fútbol chileno, en la que no dudó sobre su respuesta y escogió a Colo Colo, en donde explicó las razones de su elección.

“Yo me inclinó más por Colo Colo, porque toda mi familia es colocolina y tengo primos muy fanáticos y tíos muy fanáticos de Colo Colo y siempre me dicen ‘me harías muy feliz si juegas en Colo Colo”, concluyó.