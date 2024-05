Quedan solo días para que se abra el mercado de fichajes de invierno en el fútbol chileno y Colo Colo es uno de los equipos que se quieren reforzar y ocupar todas las vacantes posibles, que en esta ocasión son tres las incorporaciones que permiten las Bases del Campeonato Nacional 2024.

Los albos clasificaron a octavos de final de Copa Libertadores y quieren potenciar el equipo que dirige Jorge Almirón. Y una de las posiciones a reforzar es el lateral derecho.

Uno de los principales candidatos para llegar al Estadio Monumental en ese puesto era el jugador Felipe Loyola de Huachipato, a quien ya habían sondeado durante el verano.

Le cierran las puertas a Colo Colo por Felipe Loyola

Pero este viernes, desde el cuadro Acerero le cerraron las puertas al Cacique y terminaron con las ilusiones de los hinchas albos. Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Radio Agricultura, luego de hablar con la dirigencia siderúrgica.

“Me ratifican que primero que todo el jugador no tiene cláusula de salida y la intención que tiene la dirigencia acerera es, si sale una oferta concreta, interesante, venderlo al extranjero”, lanzó el reportero.

“De Colo Colo nadie ha tomado el teléfono para comunicarse con la gente de Huachipato. El nombre de Felipe Loyola, muy lejos del Estadio Monumental”, complementó su información.

Felipe Loyola estaría lejos de llegar a Colo Colo. (Foto: Eduardo Fortes/Photosport)

La prioridad es una oferta del extranjero

Mientras que el diario El Mercurio también se contactó con un dirigente de Huachipato y entregó la misma versión, además de ponerle piso a una eventual oferta por Loyola.

“Felipe no tiene precio, pero la cifra mínima para negociar es un millón de dólares. La idea es exportarle al extranjero, no a un equipo nacional”, indicó el funcionario del cual no revelaron su identidad.