En exactamente dos semanas, Colo Colo se volverá a juntar en el Estadio Monumental para hacerse exámenes y chequeos antes de arrancar la pretemporada con miras a un exigente 2025 con participación en Copa Libertadores de América.

Si hay algo que todavía no está claro es si Brayan Cortés seguirá o no junto al Cacique. El portero manifestó su intención de buscar su primera aventura en el fútbol internacional, pero aún no cuenta con ninguna oferta formal sobre la mesa.

Aún así, en Blanco y Negro se mueven y buscan un portero que pueda reemplazar al iquiqueño para el centenario de los albos y ya hay un apuntado: “Yo entiendo que se encamina todo para que Matías Dituro reemplace a Brayan Cortés”, dijo Rodrigo López, periodista y reportero que cubre al Cacique en D Sports.

Dituro suena con fuerza en Colo Colo. | Foto: Photosport

El profesional de las comunicaciones asegura que el portero ya dio el visto bueno para recalar en Macul: “La información que tenemos es que quiere volver a Chile, le gusta la opción de Colo Colo y tiene contrato hasta junio de 2025”, sumó.

“No lo va hacer público no solo por el tema de Universidad Católica -donde fue capitán-, sino que tiene que rendirle respeto también al Elche”, complementó en el cierre sobre el posible nuevo portero de los albos.

¿Llegará? Lo único cierto es que Brayan Cortés tiene contrato hasta el 31 de diciembre con los albos y la pretemporada parte el 20 de diciembre, por lo que en Colo Colo deberán moverse con prisa.

¿Qué hara Colo Colo en la pretemporada?

Los albos todavía no definen qué harán en la pretemporada, pero Aníbal Mosa aseguró que tiene ofrecimientos de Brasil para ir a jugar partidos amistosos contra rivales de peso en el gigante sudamericano.