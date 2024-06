Leonardo Gil no está ni ahí con sus críticos y responde con acidez a la mala onda: "Cuando uno pone la vara muy alta..."

Colo Colo no pudo tener una semana de ensueño tras lograr la clasificación a los octavos de final de Copa Libertadores de América y terminó cayendo ante Deportes Copiapó, uno de los peores equipos del Campeonato Nacional 2024.

Uno que no tuvo una buena jornada fue Leonardo Gil, quien arrancó desde el banco de suplentes e ingresó en el segundo tiempo. Ahí, al ‘Colo’ se le vio extremadamente impreciso y no pudo ayudar a su equipo a lograr el gol de la igualdad.

Finalizado el cotejo, el ex jugador de Rosario Central enfrentó los micrófonos y respondió por las críticas y el murmullo que se generó en los 30 mil espectadores que asistieron al Estadio Monumental cada vez que tocaba el balón.

Gil no hizo un buen partido ante Copiapó. | Foto: Photosport

“No sé nada de las críticas, porque no leo, estoy con mi familia. Siempre he entrenado y he hecho lo mejor por el club. Cuando uno pone la vara muy alta y se acostumbran a ver a Leo Gil hacer goles y asistencias, y ser de los mejores jugadores del torneo, es normal que pasen estas cosas”, dijo.

Gil pone de ejemplo a la Joya: “Con Carlos Palacios pasa igual, porque es un grandísimo jugador. Tuvo un rendimiento muy alto el año pasado y este año ha sido muy importante. Es una responsabilidad linda. Cuando uno tiene momentos no tan buenos, hay que estar tranquilos y cuando son muy buenos, hay que estar igual”, complementó.

Lo cierto es que el Cacique no pudo y quedó a seis puntos de Universidad de Chile, rival que deberá enfrentar en la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2024 en condición de visitante.

Colo Colo conoce rival en Copa Libertadores

Este lunes 3 de mayo al mediodía, el Cacique conocerá a su rival en la Copa Libertadores de América, donde enfrentará sí o sí a un ganador de grupo que podría ser Fluminense, River Plate o Sao Paulo, entre otros equipos.