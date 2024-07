Juan Román Riquelme tiene interés por fichar a Carlos Palacios en Boca Juniors. El jugador de Colo Colo está al tanto de las críticas que recibe y así lo manifestó tras el encuentro ante Deportes Santa Cruz en el estadio Monumental por la semifinal vuelta de la zona centro-sur de la Copa Chile.

“Feliz de que el último diez me llame, me ha ayudado muchísimo, me aconseja. No sé qué me ve. Yo veo en internet que dicen estas cosas, lo dejo ahí. Por ahí dijeron que no sé qué me ve. En internet se dicen muchas cosas”, señaló la Joya en diálogo con TNT Sports.

¿Qué le ve Riquelme a Palacios? Leonardo Véliz responde la pregunta y sorprende con una teoría. “Ve un símil de lo que fue él, pero obviamente a distancia. Tiene calidad, no voy a desconocer el talento que tiene Palacios”, explicó en diálogo con BOLAVIP.

No obstante, el Pollo se refiere a los defectos que observa en el futbolista de 24 años: “Es el jugador trotón, es el jugador que camina, el jugador que dicen que no tiene sangre, los mismos hinchas se lo dicen”.

El histórico del Cacique tiene dudas de si el futbolista funcionaría en Boca Juniors en caso de partir: “Vamos a ver si en Boca rinde, porque su cabeza no está muy bien estructurada”.

Leonardo Véliz no desconoce la calidad técnica de Carlos Palacios, pero también realiza críticas (Foto: Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Palacios en Colo Colo?

El jugador de 24 años ahora está mentalizado en el próximo desafío de los Albos que será ante la Unión Española el domingo 21 de julio a las 17:30 en el estadio Monumental por la fecha 16 del Campeonato Nacional 2024.