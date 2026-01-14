Marcelo “Rambo” Ramírez alzó la voz y lanzó una dura crítica al presente de Colo Colo y a su desempeño en el mercado de fichajes. El exportero albo conversó con BOLAVIP y dejó en claro desde el inicio su inquietud por el rumbo que ha tomado el club en esta período de contrataciones donde cuenta con más bajas que altas.

“Me preocupa, la verdad que me preocupa porque Colo Colo está para otras cosas, no puede estar en esta posición”, afirmó el exarquero, apuntando directamente al momento deportivo e institucional que atraviesa el Cacique.

Rambo Ramírez lanza duras críticas hacia el presente de Colo Colo.

En su análisis, también se refirió a las decisiones tomadas por la dirigencia en la temporada anterior. “Yo entiendo que el año pasado se apostó y las cosas no resultaron, pero bueno, eso es parte de los equipos grandes y en los equipos grandes la apuesta tiene que ser siempre”, expresó.

La dura crítica del Rambo hacia Blanco y Negro

Ramírez profundizó su crítica hacia quienes conducen el club y el estándar que, a su juicio, deberían sostener: “Eso es lo que uno espera de los directivos, de la sociedad anónima, sobre todo cuando representan un equipo tan importante, con una hinchada tan importante, más de medio país es de Colo Colo”, sostuvo.

El exmeta fue más allá y cuestionó el ritmo y la planificación del mercado albo. “Estar con este tipo de pequeñeces, que si no sabemos qué vamos a tener, que el nueve, que todo va lento, la verdad que me preocupa, me preocupa muchísimo”, lanzó.

El lamento del Rambo Ramírez

En la misma línea, comparó la situación del Popular con la de sus principales rivales: “Además veo que la U se está potenciando muy bien, que Católica se está potenciando muy bien, que finalmente Coquimbo no se desmanteló tanto como en algún momento se pensó, entonces todo armándose, preparándose para y Colo Colo no”, criticó.

Su molestia quedó aún más clara cuando remarcó la exigencia histórica del club. “Colo Colo no está haciendo fiel a su historia y eso me preocupa, sin duda que me preocupa, de verdad, porque Colo Colo no está para eso”, recalcó.

Finalmente, cerró con una exigencia directa hacia la dirigencia y el proyecto deportivo. “Colo Colo tiene que traer uno o dos nueves más. Es Colo Colo, Colo Colo no puede estar con esta mezquindad y siendo el patito feo, no, Colo Colo tiene que repetir a su historia y en eso la hincha le exige a su directiva”, concluyó.

DATOS CLAVE

Crítica a la lentitud y “pequeñeces”: El histórico portero mostró su profunda preocupación por la lentitud en la contratación de refuerzos (especialmente el “9”) y calificó el actuar de la dirigencia como una “mezquindad” impropia de un club grande.

Comparación con los rivales: Ramírez lamentó que mientras la U, la UC y Coquimbo Unido se están potenciando bien, Colo Colo parece haberse quedado atrás, siendo el “patito feo” del mercado de fichajes 2026.