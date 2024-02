Este jueves será la gran bienvenida de Arturo Vidal en Colo Colo, ante su público en el Estadio Monumental. Pese a que el experimentado volante llegó hace casi dos semanas al club de sus amores, de vuelta tras 17 años, esta jornada podrá recibir todo el cariño de la hinchada alba.

El evento está programado a las 19:00 horas, aunque primero estuvo agendado para las 13:00 horas. El horario fue modificado en beneficio de los asistentes por la ola de calor que está azotando la zona central del país.

Blanco y Negro puso a disposición 35 mil entradas gratuitas, las que fueron canjeadas rápidamente y a este 1 de febrero ya estaban agotadas.

La apertura de puertas será a las 17:00 horas y se espera que cerca de las 19:20 horas el King se haga presente en la cancha del reducto de Macul, posiblemente aterrizando en helicóptero.

Las otras sorpresas en la bienvenida de Arturo Vidal

Pero esa no es la única sorpresa en la bienvenida a Vidal, ya que también habrá un show musical para el disfrute de los espectadores.

Son tres las presentaciones musicales que animarán al público colocolino, comenzando por el dj y productor nacional Pablito Pesadilla, la artista tropical Mary la Cumbia de Barrio y de fondo estará la banda de cumbia Amerikan Sound.

Arturo Vidal ya se reencontró con el público de Colo Colo en el amistoso contra Everton por la Copa Viña del Mar, en el Estadio Sausalito. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

El nerviosismo del King

Cabe recordar que el bicampeón de América fue oficializado el lunes 22 de enero como el primer refuerzo de Colo Colo. Un día más tarde fue su presentación ante los medios de comunicación y el sábado 27 debutó en el amistoso contra Everton por la Copa Viña del Mar.

En la previa de esta gran bienvenida, el mediocampista de 36 años aseguró sentirse nervioso. “No quiero hablar mucho de eso, porque me pongo nervioso. Es algo especial, algo muy lindo. Si llegan 35 mil personas será la mas importante de Chile, para mí sería maravilloso recibir el cariño de tanta gente. Han sido muchos años fuera de mi país y volver así, no cualquier jugador recibe ese cariño. Esperamos sea una linda tarde“, expresó el referente de la Selección Chilena.