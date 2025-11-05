Colo Colo está a 4 partidos de dar por concluida la temporada 2025, la cual fue un verdadero fracaso para los albos donde no lograron clasificar a octavos de final de Copa Chile, Copa Libertadores y nunca fueron un contendiente al título de la Liga de Primera.

Con el cierre del año seguramente llegarán balances en el Estadio Monumental y no solo eso, sino que también partidas por rendimientos que no estuvieron a la altura. Hay otras, eso sí, que son para hacer caja.

Cepeda está en vitrina. | Foto: Photosport

En esa línea, fue ADN Deportes quién reveló que hay tres jugadores de Colo Colo que actualmente están en vitrina y esperan ofertas para poder dejarlos partir el próximo año: Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Alan Saldivia.

En el caso del porteño, coqueteó este año con River Plate y el fútbol europeo, pero no se materializó nada. Pizarro, por otro lado, rechazó ofertas de México para seguir en el Monumental. Saldivia, por último, ha tenido sondeos de Brasil, pero nada concreto.

Así las cosas, en Colo Colo apuntan a estos tres jugadores para que reciban ofertas jugosas y así hacer caja en un Mercado de Fichajes que asoma apretado tras estar en suspenso la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

En síntesis

Colo Colo finaliza su temporada 2025 a 4 partidos de su conclusión.

Lucas Cepeda coqueteó con River Plate y el fútbol europeo este año.

Los jugadores Vicente Pizarro, Cepeda y Alan Saldivia están en vitrina para posibles ventas.