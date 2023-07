Juan Martín Lucero se fue de forma inesperada de Colo Colo. Su presencia sigue dando vueltas en el estadio Monumental, esto a raíz de la falta de gol del elenco albo. De hecho, el propio Gustavo Quinteros lo recordó. “Si tuvieramos la mitad de sus goles, estaríamos clasificados”, decía hace unos días.

Rodrigo Goldberg analizó la merma en el plantel del Cacique para esta temporada. El Polaco apunta a que el Gato hubiese marcado una cifra cercana a los cinco goles con todas las ocasiones que se generó el equipo en esta edición de la Copa Libertadores.

“Creo que Pizarro va a ser un tremendo jugador, un gran goleador. En este tipo de torneos a veces te queda una y tienes que mandarla dentro. La especulación no es siempre justa. No es un ejercicio justo, no me gusta mucho, pero lo que sí puede decir y lo digo desde la voz de la experiencia. Por ejemplo, Lucero de las 10 o 15 jugadas que hemos visto de Colo Colo en Copa Libertadores, de 10 o 15 ocasiones de gol te aseguro que Lucero te hace 5 o 6, pero por lo menos”, expresa en el programa Pulso de TNT Sports.

El exfutbolista está convencido en que el Gato marcaba. “Las que vimos en Venezuela, en Colombia, las que tuvo frente a Boca, no me cabe la menor duda que un jugador de esa categoría te las las manda dentro”.

Las diferencias entre Gustavo Quinteros y la dirigencia de Colo Colo en materia refuerzos

Rodrigo Goldberg además mencionó que varios refuerzos estaban en la suplencia en el partido de los albos ante Deportivo Pereira. “En la banca estaba Moya, Benegas, Lezcano y González. Cuatro jugadores que él pidió”.

“No obstante, no se trata de decirle al técnico ‘como te equivocaste, no te traigo ningún jugador’, porque al final eso a la larga es mal negocio para Colo Colo, es perjudicial para el equipo”, complementó.

Martín Lucero tuvo una gran campaña con Colo Colo y sorpresivamente tomó la decisión de partir a Fortaleza, en una salida que aún tiene capítulos por escribir tras la demanda del Cacique (Foto: Photosport)

Por último, el Polaco aseguró que ambas partes buscan defender sus posturas. “Me pongo en esa situación, un dirgente dice ‘le trajimos cuatro y ni siquiera los está haciendo jugar ¿Quién me garantiza si traigo otro?’. Esa pugna que no quiero llamarlo pelea, porque son discusiones en pos del equipo(…) pero cada uno va tirando cada uno para su lado, va tratando de explicar porque necesita eso y por el otro lado dicen ‘sí, pero esta no clasificación me significa tanta plata menos, por lo tanto yo no puedo salir a invertir'”.