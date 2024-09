El periodista nacional no tuvo piedad contra el defensor de Colo Colo y su polémica con Paulo Díaz

Colo Colo disputó lo que fue su primer partido en la llave de cuartos de final en la Copa Libertadores ante River Plate, en el que los dirigidos por Jorge Almirón dejaron una buena sensación futbolística e igualaron a un tanto ante los ‘Millonarios’ en el Estadio Monumental.

Dentro de lo que fue este intenso duelo, sin duda que uno de los momentos que más polémica generó fueron las expulsiones de Maximiliano Falcón y Paulo Díaz, en las que el periodista Manuel de Tezanos se dio el espacio dentro de su programa ‘Balong’ para comentar a esta acción.

“Yo no digo que sea justa o injusta la expulsión, yo solo digo que hay que ser inteligentes en esa circunstancia, nada más, mi opinión es irrelevante, a él lo echaron y él lo pudo haber evitado perfectamente”, comenzó señalando de Tezanos.

Yendo más al detalle, el comunicador encontró insólito lo que hizo el defensor de Colo Colo, quien se enfrascó de gratis en esta discusión, la que terminó perjudicando completamente a su equipo, ya que cortó el envión futbolístico que tenía el ‘Cacique’ en ese momento del partido.

Falcón y Díaz casi se van a los golpes | Foto: Photosport

“Él se enfrascó en una pelota parada, además deteniendo el ritmo del partido, que era favorable a Colo Colo, cuando tu equipo tiene que ganar el partido y está en un buen momento, lo que tienes que hacer es no tirarte al suelo, no hacer tiempo, no enfrascarte con los rivales”, explicó.

Finalmente, de Tezanos puntualiza en que Maximiliano Falcón debió evitar todas las exageraciones en esta situación, las que terminaron perjudicándolo a él, que no podrá estar en el duelo de vuelta y a su equipo, que pierde a un jugador clave para dicho partido.

“Si te llega un golpe, pararte rápido, eso es lo que hay que hacer, porque tienes que aprovechar el buen momento de tu equipo y Falcón cometió el error ese y terminó quizás perjudicado por la decisión del árbitro, que se aburrió del duelo, al ser una jugada de doble amarilla, no tiene posibilidad de ver el VAR”, concluyó.